La Serie C propone nel quinto turno del Girone A la sfida tra Pro Vercelli e Alcione Milano. Il match è in programma giovedì 17 settembre 2026 alle ore 18:30 allo stadio Silvio Piola di Vercelli. I padroni di casa arrivano all'appuntamento con 4 punti e il 12° posto, mentre gli ospiti occupano la quarta posizione con 8 punti e sono ancora imbattuti. La Pro Vercelli vuole invertire la rotta dopo il ko contro il Treviso, mentre l'Alcione arriva dalla vittoria esterna contro la Folgore Caratese. VEDI PRO VERCELLI-ALCIONE IN DIRETTA STREAMING SU BET365

La Pro Vercelli ha conquistato una vittoria, un pareggio e due sconfitte nelle prime quattro giornate, raccogliendo 4 punti. L'ultimo turno ha visto i piemontesi perdere 2-1 sul campo del Treviso. L'Alcione, invece, è partito senza sconfitte: due vittorie e due pareggi hanno portato la formazione milanese a quota 8 punti. Nell'ultima giornata è arrivato il successo per 3-2 in casa della Folgore Caratese. Prima del calcio d'inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI PRO VERCELLI-ALCIONE. Tre alternative da controllare prima del fischio d'inizio per verificare la disponibilità della diretta.

Dove vedere Pro Vercelli-Alcione in diretta TV e streaming

Pro Vercelli-Alcione sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport 257. La gara sarà inoltre disponibile in streaming su NOW, che trasmette le partite della Serie C. La programmazione ufficiale Sky per la quinta giornata conferma il collegamento dal Silvio Piola alle ore 18:30, con telecronaca affidata a Matteo Migliori.

Per quanto riguarda Bet365, dopo aver effettuato l'accesso al proprio account è necessario entrare nella sezione dedicata al calcio, selezionare la Serie C e cercare Pro Vercelli-Alcione tra gli eventi live disponibili. La presenza della diretta può variare in base alla programmazione e alle condizioni previste dal servizio, quindi è consigliabile controllare la disponibilità poco prima dell'inizio della partita.

Come accedere allo streaming di Pro Vercelli-Alcione

scegliere l'operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Pro Vercelli-Alcione tra gli eventi disponibili; verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Pro Vercelli-Alcione: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Pro Vercelli-Alcione

Pro Vercelli-Alcione Competizione: Serie C, Girone A

Serie C, Girone A Data: giovedì 17 settembre 2026

giovedì 17 settembre 2026 Orario: 18:30

18:30 Stadio: Silvio Piola, Vercelli

Silvio Piola, Vercelli Diretta TV: Sky Sport 257 e NOW

Sky Sport 257 e NOW Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Qui Pro Vercelli

Il calcio d'inizio è fissato perallo, con la sfida trasmessa in diretta sue in streaming su

La Pro Vercelli arriva alla sfida con 4 punti e il 12° posto in classifica. Il bilancio delle prime quattro giornate parla di una vittoria, un pareggio e due sconfitte, con tre gol realizzati e quattro incassati. Nell'ultima uscita è arrivato il 2-1 sul campo del Treviso, risultato che ha interrotto il tentativo dei piemontesi di dare continuità al successo precedente.

La squadra di Daniele Bonera cerca quindi una risposta immediata davanti al proprio pubblico. Il fattore campo può diventare determinante in una partita contro una formazione che ha iniziato il campionato senza sconfitte. La Pro dovrà soprattutto aumentare la propria produzione offensiva, visto il numero contenuto di reti segnate nelle prime quattro giornate.

Sul piano dell'organico, il club continua a lavorare per recuperare gli indisponibili. La società ha comunicato nei giorni scorsi un aggiornamento sulle condizioni di Mattia Iori, mentre la rosa a disposizione di Bonera comprende anche elementi come Iotti, Bertoli, Coccolo, El Bakkali e Mallahi. Il tecnico dovrà trovare il giusto equilibrio tra la necessità di attaccare e quella di non concedere spazi alle ripartenze dell'Alcione.

Qui Alcione

L'Alcione Milano è invece una delle squadre ancora imbattute dopo quattro giornate. Gli arancioblù hanno raccolto 8 punti grazie a due vittorie e due pareggi, occupando il quarto posto in classifica. Il rendimento offensivo è altrettanto interessante: sette gol segnati e quattro subiti.

L'ultimo successo è arrivato domenica sul campo della Folgore Caratese, battuta 3-2 al termine di una partita combattuta. La squadra di Giovanni Cusatis ha così confermato la propria capacità di ottenere risultati anche lontano da casa, presentandosi a Vercelli con il morale alto e con l'obiettivo di mantenere l'imbattibilità.

Cusatis può contare su una rosa che ha mostrato finora una buona distribuzione delle responsabilità offensive. Tra i giocatori convocati per la trasferta figurano diversi elementi della prima squadra, con il tecnico chiamato a gestire anche il successivo impegno contro l'Union Brescia, fissato per domenica 20 settembre. Il calendario ravvicinato rende dunque importante anche la gestione delle energie.

La chiave tattica della partita

La Pro Vercelli dovrebbe schierarsi con il 4-3-3, affidandosi a Iotti, El Bakkali e Burruano nella zona centrale e al tridente composto da Mallahi, Bertoli e Rutigliano. Il lavoro degli esterni sarà fondamentale per allargare la difesa milanese e permettere alla squadra di attaccare con maggiore continuità.

L'Alcione dovrebbe rispondere con un 4-3-1-2, sistema che prevede Lopes, Galli e Parlati in mezzo al campo e Pitou alle spalle della coppia offensiva formata da Rolfini e Palombi. La disposizione può consentire agli ospiti di creare densità centralmente e sfruttare la qualità tra le linee.

La sfida potrebbe quindi giocarsi soprattutto sulla capacità della Pro Vercelli di limitare le transizioni dell'Alcione. I padroni di casa avranno bisogno di alzare il ritmo senza perdere equilibrio, mentre gli ospiti potranno cercare di colpire negli spazi lasciati dalla squadra di Bonera. Anche i precedenti recenti raccontano un confronto favorevole ai piemontesi: nelle ultime quattro sfide ufficiali l'Alcione non ha ancora battuto la Pro Vercelli, con tre vittorie bianche e un pareggio. L'ultimo confronto, disputato il 28 marzo 2026, è terminato 1-1.

Probabili formazioni

Le due squadre si presentano al Silvio Piola con stati di forma differenti. Bonera dovrebbe affidarsi al 4-3-3 per cercare maggiore incisività offensiva, mentre Cusatis punta sul 4-3-1-2 che ha accompagnato l'ottimo avvio dell'Alcione.

PRO VERCELLI (4-3-3): Livieri; Piran, Moretti, Coccolo, Pagliari; El Bakkali, Iotti, Burruano; Mallahi, Bertoli, Rutigliano. Allenatore: Daniele Bonera.

ALCIONE MILANO (4-3-1-2): Nava; Trapani, Sadotti, Ciappellano, Miculi; Lopes, Galli, Parlati; Pitou; Rolfini, Palombi. Allenatore: Giovanni Cusatis.