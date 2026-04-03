Dove vedere Pro Vercelli-Inter U23 in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Pro Vercelli-Inter U23: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 3 aprile 2026 (modifica il 4 aprile 2026 | 13:18)

Sabato 4 aprile, alle ore 14:30, andrà in scena una sfida delicatissima nel Girone A di Serie C tra Pro Vercelli e Inter U23. Una gara che si preannuncia equilibrata e ricca di tensione, con entrambe le squadre coinvolte in una classifica cortissima che tiene aperti sia i discorsi playoff che quelli legati alla zona playout. Un match da non perdere in una fase cruciale della stagione. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI PRO VERCELLI-INTER U23 SU BET365

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Il momento delle due squadre — La Pro Vercelli si presenta a questo appuntamento al tredicesimo posto, con un margine ridotto sulla zona calda ma ancora con possibilità di guardare verso l’alto. La classifica, infatti, è estremamente compatta e una vittoria potrebbe riavvicinare sensibilmente la squadra piemontese alla zona playoff, occupata dall’AlbinoLeffe. Il momento, però, non è dei migliori: una sola vittoria nelle ultime cinque partite è un bottino che evidenzia le difficoltà della squadra nel trovare continuità. Serve quindi un cambio di passo immediato per evitare di essere risucchiati nella lotta per non retrocedere.

Situazione ancora più complicata per l’Inter U23, che occupa il quattordicesimo posto e si trova a soli quattro punti dalla zona playout. I nerazzurri stanno attraversando una fase particolarmente negativa, con tre sconfitte consecutive che hanno rallentato in maniera evidente la corsa verso una posizione più tranquilla. Nonostante questo, anche per l’Inter U23 il discorso resta aperto: la distanza dalla zona playoff non è proibitiva e un risultato positivo potrebbe cambiare rapidamente gli equilibri. Tuttavia, servirà una prestazione di carattere per invertire la rotta e ritrovare fiducia.

Le probabili formazioni di Pro Vercelli-Inter U23 — La Pro Vercelli dovrebbe affidarsi al tridente offensivo composto da Comi come riferimento centrale, supportato da Akpa Akpro e A. Sow sugli esterni, puntando su velocità e fisicità per mettere in difficoltà la difesa avversaria.mL’Inter U23 risponde con un modulo più compatto, con La Gumina e Lavelli a guidare l’attacco. I due avranno il compito di sfruttare gli spazi e provare a riportare gol e fiducia alla squadra.

Pro Vercelli (4-3-3): Livieri; Piran, Marchetti, Coccolo, Carosso; El Bouchataoui, Iotti, Huiberts; Akpa Akpro, Comi, A. Sow. Allenatore: Santoni.

Inter U23 (3-5-2): Calligaris; Cinquegrano, Prestia, Alexiou; Kamate, Bovo, Fiordilino, Topalovic, Amerighi; Lavelli, La Gumina. Allenatore: Vecchi.