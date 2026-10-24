Il Silvio Piola diventa il punto di ripartenza della Pro Vercelli, chiamata a ritrovare compattezza, contro l'Ospitaletto, dopo una delle giornate più difficili del proprio campionato. Domenica 25 ottobre 2026 alle 17:30 i bianconeri ospitano l’Ospitaletto nell’undicesimo turno del Girone A di Serie C. Anche gli ospiti hanno qualcosa da correggere dopo l’ultima uscita: il doppio vantaggio sulla Pergolettese non è bastato a evitare la sconfitta. GUARDA PRO VERCELLI-OSPITALETTO IN STREAMING SU BET365.

La distanza in classifica resta significativa. La squadra di Daniele Bonera ha raccolto nove punti, mentre quella di Andrea Quaresmini ne conta diciotto e occupa il quarto posto. Due percorsi differenti che si incrociano in una partita nella quale entrambe cercano una risposta concreta. Tra le alternative da seguire nel corso della giornata puoi VERIFICARE GLI EVENTI DISPONIBILI LIVE SU GOLDBET, DARE UN’OCCHIATA AL PROGRAMMA DELLE DIRETTE SU LOTTOMATICA oppure VEDERE PRO VERCELLI-OSPITALETTO IN STREAMING SU VINCITÙ.

Pro Vercelli-Ospitaletto in TV: il canale della partita

, con calcio d’inizio fissato alle La partita rientra nella programmazione dell’undicesima giornata della Serie C 2026/27 . Per seguirla in streaming saranno disponibili, per gli abbonati Sky abilitati alla visione, e, con il Pass Sport. Le applicazioni permetteranno di guardare l’incontro sui dispositivi compatibili, compresi computer, smartphone e tablet.

Per seguire la partita in streaming è necessario:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Pro Vercelli-Ospitaletto tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Pro Vercelli-Ospitaletto: tutte le informazioni per la diretta

Competizione: Serie C, Girone A

Serie C, Girone A Giornata: 11ª

11ª Data: domenica 25 ottobre 2026

domenica 25 ottobre 2026 Orario: 17:30

17:30 Stadio: Silvio Piola, Vercelli

Silvio Piola, Vercelli Diretta TV: Sky Sport 254

Sky Sport 254 Streaming: Sky Go e NOW

Pro Vercelli, Bonera cerca una reazione dopo il Lecco

Ospitaletto, ripartire senza dimenticare il finale con la Pergolettese

Le possibili scelte: Bonera valuta l’assetto, Galuppini riferimento ospite

Loha lasciato un segno evidente. Per la Pro Vercelli il primo obiettivo è ricostruire una prestazione ordinata, evitando che una difficoltà iniziale possa compromettere nuovamente l’intera partita. Iraccontano una fragilità che pesa sul rendimento dei bianconeri. La necessità di conquistare punti non dovrà però trasformarsi nella fretta di risolvere tutto attraverso giocate individuali: contro un avversario capace di sfruttare gli spazi serviranno distanze corrette e attenzione nelle coperture. Bonera ha chiesto una risposta alla squadra dopo il confronto seguito alla sconfitta. Il ritorno al Piola offre l’occasione per ricucire il rapporto con il risultato e dare un segnale al pubblico, ma l’Ospitaletto rappresenta un ostacolo impegnativo.Il campionato degli ospiti resta positivo, nonostante il. Cinque vittorie, tre pareggi e due sconfitte hanno portato l’Ospitaletto nelle prime posizioni, sostenuto da un attacco che ha già prodotto. L’ultimo turno ha però mostrato quanto possa costare perdere il controllo di una partita. Avanti di due gol all’intervallo, la squadra di Quaresmini ha visto svanire il vantaggio nella ripresa, fino a lasciare agli avversari tutti e tre i punti. A Vercelli servirà mantenere la stessa pericolosità offensiva accompagnandola con una gestione più continua. La classifica concede fiducia, ma affrontare una squadra ferita richiederà attenzione fin dai primi minuti.Nellaresta aperta la scelta tra difesa a tre e linea a quattro. Bonera deve fare i conti con le condizioni di, mentreè vicino al recupero dopo il problema al ginocchio.è disponibile e può offrire una soluzione in mezzo al campo; da verificare anche. Il tecnico ha mantenuto aperte entrambe le possibilità tattiche, rinviando la decisione sull’assetto iniziale.

Per l’Ospitaletto, l’ultima formazione utilizzata offre una base di riferimento: Ferrante tra i pali, con Gualandris, Nessi, Parmiggiani e Casali nel reparto difensivo. In mezzo al campo erano partiti Mondini, Tigani e Guarneri, mentre Galuppini, Gobbi e Messaggi componevano il reparto offensivo. È l’undici schierato contro la Pergolettese, da considerare come riferimento in attesa delle scelte per la trasferta del Piola.

PRO VERCELLI (3-5-2): Livieri; Moretti, Van Koeverden, Coccolo; Piran, Burruano, Iotti, Ciammaglichella, Pagliari; Sow, Bertoli.

OSPITALETTO (4-3-3): Ferrante; Gualandris, Nessi, Parmiggiani, Casali; Mondini, Tigani, Guarneri; Galuppini, Gobbi, Messaggi.