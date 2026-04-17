Psg-Lione Streaming e Diretta Tv: dove vedere la Ligue 1

Il posticipo della 30ª giornata di Ligue 1 accende i riflettori sul Parco dei Principi, dove il Paris Saint-Germain ospita il Lione in una sfida che promette spettacolo e intensità. Da una parte i campioni in carica, che vogliono confermarsi padroni in Francia, ma pur con due gare in meno, dovranno tenere a bada il Lens fino all'ultimo. Dall’altra una formazione in piena corsa per l’Europa, determinata a non perdere terreno nella serrata lotta per la Champions League. Guarda ora Psg-Lione GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365
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Come accedere allo streaming:—
Psg-Lione, probabili formazioni—
PSG (4-3-3): Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez; Zaire-Emery, Vitinha, Fernandez; Barcola, Dembele, Kvaratskhelia. All: Luis Enrique.
LIONE (4-2-3-1): Greif; Kango, Mata, Niakhate, Abner; Maitland-Niles, Tessmann; Karabec, Tolisso, Moreira; Yaremchuk. All: Fonseca.
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