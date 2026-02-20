PSG-Metz live: streaming gratis e diretta TV del match di Ligue 1

Segui PSG-Metz in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match di Ligue 1

Il menu del sabato sera di Ligue 1 ci regala PSG-Metz, gara sulla carta che non dovrebbe avere storia. Infatti al Parco dei Principi scendono in campo i campioni in carica e al momento secondo in classifica contro l'ultima. La sfida, valida per 23esima giornata di campionato è in programma alle ore 21,05.

La vigilia di PSG-Metz — Dopo la rimonta vincente in Champions League contro il Monaco il PSG si rituffa in campionato per rialzare la testa dopo il pesante ko in casa del Rennes che ha riportato il Lens in testa alla classifica. La squadra di Luis Enrique deve quindi migliorare il suo attuale score che parla di 16 vittorie, 3 pareggi e 3 ko e con l'attacco più prolifico della lega (49 reti).

Impresa sulla carta impossibile per il Metz fanalino di coda con 13 punti e già a -9 dalla salvezza. I granata hanno un ruolino di marcia di 3 vinte, 4 pareggiate e 15 perse con 22 goal all'attivo e ben 49 incassati. La squadra arriva dal ko interno per 3-1 contro l'Auxerre. Nel girone di andata successo di misura del PSG per 3-2.

Le probabili formazioni di PSG-Metz — PSG in campo col 4-3-3: Safanov in porta; Hakimi, Zabarnyi, Pacho e Mendes in difesa; Zaire, Vitinha e Neves in mediana; Doue, Dembele e Kvaratshkelia in avanti. Metz che risponde col 4-2-3-1: Fischer tra i pali; Kouao, Sane, Mboula e Ballo-Toure nella retroguardia; Hein e Munongo a fare da filtro; Abuashvili, Deminguet e Tsitaishvili dietro a Diallo.

PSG (4-3-3) - Safanov in porta; Hakimi, Zabarnyi, Pacho e Mendes in difesa; Zaire, Vitinha e Neves in mediana; Doue, Dembele e Kvaratshkelia. All. Luis Enrique

METZ (4-2-3-1) - Fischer; Kouao, Sane, Mboula, Ballo-Toure; Hein, Munongo; Abuashvili, Deminguet, Tsitaishvili, Diallo. All. Tavenot