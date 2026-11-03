Due squadre in fiducia, una nuova occasione per dare slancio al cammino europeo: PSV Eindhoven-Club Brugge si gioca mercoledì 4 novembre 2026 alle 21:00, al Philips Stadion, per la quarta giornata della League Phase di Champions League. Gli olandesi ripartono dal successo sul Porto, mentre i belgi cercano di allungare una serie di otto vittorie consecutive. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Il PSV vuole dare seguito alla vittoria ottenuta sul campo del Porto, mentre il Club Brugge cerca un’altra conferma dopo una lunga sequenza di successi. IN ATTESA DEL FISCHIO D’INIZIO, SCOPRI LA PROGRAMMAZIONE LIVE DI GOLDBET, CONSULTA LE DIRETTE DI LOTTOMATICA E GUARDA GLI EVENTI DISPONIBILI SU VINCITÙ.

Su quale canale guardare PSV-Club Brugge

PSV, il successo sul Porto rilancia le ambizioni

, con calcio d’inizio alle. La telecronaca sarà affidata a. La partita sarà disponibile anche. Per guardarla su NOW servirà un abbonamento Sport che comprenda la Champions League. Gli abbonati Sky abilitati potranno utilizzare Sky Go sui dispositivi compatibili, accedendo con le proprie credenziali.La vittoria in trasferta contro ilha dato alun risultato importante e una base sulla quale costruire il seguito del percorso europeo. Dopo una fase meno brillante, gli olandesi cercano adesso una prestazione capace di consolidare i progressi. Il rendimento offensivo casalingo rappresenta uno degli elementi più incoraggianti: ilha trovato la rete in. Una continuità che racconta la capacità di creare pericoli davanti al proprio pubblico, senza però garantire da sola il controllo della partita.servirà accompagnare l’attacco senza perdere equilibrio. Il sostegno dei centrocampisti potrà aumentare le soluzioni vicino all’area, ma dovrà essere coordinato con la copertura degli spazi lasciati alle spalle.

MILANO, ITALIA - 13 OTTOBRE: Hugo Vetlesen del Club Brugge KV viene contrastato da Piotr Zielinski dell’FC Internazionale Milano durante la partita della seconda giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra FC Internazionale Milano e Club Brugge KV allo Stadio San Siro, il 13 ottobre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Club Brugge, otto vittorie alimentano la fiducia

La chiave tattica: ampiezza del PSV e inserimenti del Brugge

Ilarriva a Eindhoven con, una sequenza iniziata dopo la sconfitta europea all’esordio contro l’Aston Villa. La squadra belga ha quindi saputo reagire al primo ostacolo, trovando continuità tra gli impegni successivi. Il confronto con ilrichiederà però attenzione nella gestione del pallone. Concedere recuperi vicini alla propria area significherebbe offrire agli olandesi la possibilità di attaccare una difesa ancora fuori posizione. Tresoldi è atteso come riferimento centrale , ma avrà bisogno del sostegno dei compagni per evitare di restare isolato. La presenza di Vanaken e degli esterni potrà aiutare il Brugge a risalire il campo e a dare continuità alle proprie azioni offensive.Ile ilsuggeriscono un confronto nel quale gli ospiti potrebbero cercare densità a centrocampo, obbligando gli olandesi a sviluppare maggiormente sulle corsie. Per ilsarà importante coinvolgere, alternando le iniziative esterne ai movimenti di Til al centro dell’attacco. Le avanzate dei terzini potrebbero creare superiorità laterale, ma richiederebbero una copertura puntuale dei centrocampisti.

Il Brugge potrebbe invece cercare Tresoldi come primo appoggio dopo il recupero, accompagnandolo con gli inserimenti di Vanaken e con la corsa degli esterni. In questo scenario, la distanza tra il centravanti e il resto della squadra diventerebbe decisiva per mantenere il possesso. I tre precedenti tra le due formazioni hanno sempre visto entrambe andare a segno. È un elemento di contesto, mentre sul campo conterà soprattutto la capacità di proteggere la difesa quando l’azione offensiva si interrompe.

Le probabili formazioni: Til al centro, Tresoldi guida gli ospiti

Ildovrebbe schierarsi contra i pali e una linea difensiva composta da Dest, Geertruida, Obispo e Kostić., Sano e Mijnans sono attesi a centrocampo, mentre Perišić e Van Bommel dovrebbero affiancare Til nel tridente.

Per il Club Brugge si profila il 4-5-1, con Sommer in porta e Sabbe, Spileers, Mechele e Seys in difesa. Carlos Forbs e Virgili sono indicati sulle fasce, con Vetlesen, Potts e Vanaken nella zona centrale. Davanti spazio a Tresoldi.

PSV EINDHOVEN (4-3-3): Kovář; Dest, Geertruida, Obispo, Kostić; Mauro Júnior, Sano, Mijnans; Perišić, Til, Van Bommel.

CLUB BRUGGE (4-5-1): Sommer; Sabbe, Spileers, Mechele, Seys; Carlos Forbs, Vetlesen, Potts, Vanaken, Virgili; Tresoldi.

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