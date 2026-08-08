Il sipario sulla nuova Eredivisie si alza al Philips Stadion, dove si sfidano Psv-Fortuna Sittard nella prima giornata di campionato. Il calcio d'inizio è fissato per sabato 8 agosto alle ore 20:00. I biancorossi vogliono partire subito con una vittoria davanti ai propri tifosi, mentre gli ospiti cercano un'impresa che manca da oltre venticinque anni.PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI PSV-FORTUNA SITTARD CLICCA SU BET365.

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Il momento del Psv

Il PSV inaugura il campionato con la volontà di cancellare immediatamente la delusione della Supercoppa d'Olanda, persa contro l'AZ Alkmaar in una sfida fortemente condizionata dall'espulsione di Veerman dopo appena nove minuti. La squadra di Peter Bosz resta comunque una delle principali candidate al titolo e davanti al proprio pubblico vuole partire con il piede giusto, sfruttando una rosa ricca di qualità e profondità. I biancorossi, inoltre, vantano una tradizione estremamente favorevole contro il Fortuna Sittard e sanno che un successo all'esordio rappresenterebbe il modo migliore per lanciare un chiaro messaggio alle rivali nella corsa al campionato. Il momento del Fortuna Sittard Il Fortuna Sittard si presenta a Eindhoven con l'obiettivo di sorprendere una delle corazzate dell'Eredivisie e iniziare la stagione con una prestazione di personalità. La missione, però, appare estremamente complicata: il club non batte il PSV in campionato dal 1999 e storicamente ha sempre sofferto questo confronto. Gli ospiti proveranno a puntare su una gara ordinata dal punto di vista difensivo, cercando di limitare gli spazi e sfruttare eventuali ripartenze, consapevoli che strappare punti al Philips Stadion rappresenterebbe già un risultato di grande valore. Probabili formazioni di Psv-Fortuna Sittard

Il PSV dovrebbe affidarsi al consueto 4-2-3-1. Veerman guiderà la costruzione del gioco in mediana, mentre sulla trequarti agiranno Man, Mijnans e Bouhamdi alle spalle di Til, schierato come riferimento offensivo.

Il Fortuna Sittard dovrebbe rispondere con un 4-4-2 compatto, puntando sull'equilibrio in mezzo al campo e sulle ripartenze affidate alla coppia offensiva composta da Brittijn e Ter Haar Romeny.

PSV (4-2-3-1): Kovar; Sildillia, Flamingo, Gasiorowski, Fernandez; Mauro Junior, Veerman; Man, Mijnans, Bouhamdi; Til.

Fortuna Sittard (4-4-2): Branddheroorst; Pinto, Van Ottele, Hubner, Wylin; Oukili, Ihattarem, Zeefuik, Dalhaus; Brittijn, Ter Haar Romeny.

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