PSV-Heerenveen riporta il campionato olandese al Philips Stadion dopo quasi tre settimane di pausa. I padroni di casa hanno segnato più di chiunque altro nelle prime sette giornate, ma hanno anche incassato dieci reti: una contraddizione che Peter Bosz dovrà risolvere per riportare la propria squadra davanti a tutte. GUARDA PSV-HEERENVEEN IN STREAMING SU BET365

L'appuntamento è fissato per venerdì 9 ottobre 2026 alle ore 20:00, nell'anticipo dell'ottava giornata di Eredivisie. Il PSV occupa la terza posizione con 16 punti, tre in meno dell'AZ Alkmaar capolista, mentre l'Heerenveen è decimo a quota nove. Una vittoria consentirebbe ai padroni di casa di raggiungere momentaneamente l'AZ. Per seguire le gare disponibili in diretta, SU GOLDBET TROVI LE PARTITE DISPONIBILI IN LIVE STREAMING, SU LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEL CALCIO LIVE, mentre PERMETTE DI ACCEDERE ALLO STREAMING DI PSV-HEERENVEEN.

PSV-Heerenveen in TV e streaming: la situazione dei diritti in Italia

, al Philips Stadion di Eindhoven. La partita è valida per l'ottava giornata dell'Eredivisie 2026/2027. Per gli appassionati italiani, la situazione della copertura televisiva del campionato olandese richiede particolare attenzione. L'elenco ufficiale dei broadcaster internazionali dell'Eredivisie indicacome operatore di riferimento per il mercato italiano. Questo dato non equivale però alla conferma che ogni partita venga effettivamente trasmessa in diretta. Per PSV-Heerenveen non risulta al momento verificata una programmazione specifica sulla piattaforma. Nei Paesi Bassi, invece, i diritti del campionato appartengono a, che trasmette gli incontri dell'Eredivisie attraverso i propri canali. La disponibilità della diretta olandese non implica automaticamente la possibilità di accedere alla stessa trasmissione dall'Italia, dove valgono accordi territoriali differenti.

Per seguire la partita in streaming è necessario:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Eredivisie cercare Psv-Heerenveen tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

PSV-Heerenveen: data, orario e diretta

Partita: PSV-Heerenveen

PSV-Heerenveen Competizione: Eredivisie

Eredivisie Giornata: 8ª

8ª Data: venerdì 9 ottobre 2026

venerdì 9 ottobre 2026 Orario: 20:00

20:00 Stadio: Philips Stadion, Eindhoven

Philips Stadion, Eindhoven Diretta TV nei Paesi Bassi: ESPN

ESPN Broadcaster indicato per l'Italia: Mola TV

PSV, il ko con il Twente ha interrotto una serie di cinque vittorie

Cinque successi consecutivi avevano riportato ilnelle prime posizioni dell'Eredivisie dopo il pareggio ottenuto nella giornata inaugurale. Poi è arrivata la trasferta contro il. La sconfitta perha interrotto la serie positiva della formazione di Peter Bosz, che aveva precedentemente superato Groningen, Utrecht, Ajax e Sparta Rotterdam. Il dato offensivo rimane impressionante:, per una media superiore alle tre reti a incontro. Il problema riguarda ciò che succede dall'altra parte del campo.

Il PSV ha già subito dieci gol, più delle altre squadre che occupano le prime posizioni della classifica. L'AZ, ad esempio, ne ha incassati soltanto sei, mentre il Feyenoord è fermo a sette. Bosz deve quindi trovare un equilibrio migliore senza rinunciare alla mentalità offensiva che caratterizza la sua squadra. La sosta è stata utile anche per valutare le condizioni di diversi giocatori. Restano indisponibili Nagalo e Sildillia, mentre Schouten, Pléa e Ouaissa sono alle prese con problemi fisici.

EINDHOVEN, PAESI BASSI - 10 SETTEMBRE: Kodai Sano dell'Eindhoven osserva durante la partita della prima giornata della fase campionato della UEFA Champions League 2026/27 tra PSV Eindhoven e FC Shakhtar Donetsk al PSV Stadion il 10 settembre 2026 a Eindhoven, Paesi Bassi. (Foto di Lars Baron/Getty Images)

Heerenveen, il 4-0 allo Sparta ha cambiato l'umore prima della sosta

Per l', la pausa è arrivata dopo la prestazione più convincente di questo avvio di stagione. La formazione allenata daha battuto lo Sparta Rotterdam per, interrompendo una serie di quattro partite senza vittorie. Il risultato ha permesso ai frisoni di raggiungere quota nove punti e di allontanarsi dalle zone più complicate della classifica.ha segnato, dimostrando di possedere diverse soluzioni offensive. Il problema è stato soprattutto quello di trovare continuità nell'arco dei novanta minuti.

Prima del successo contro lo Sparta erano arrivati due pareggi contro Willem II e Telstar, intervallati dalla sconfitta contro l'AZ Alkmaar. Veldman può comunque ripartire dalla capacità mostrata dalla squadra nell'ultima uscita, soprattutto nelle transizioni e nell'occupazione degli spazi offensivi. Tra i giocatori più interessanti figurano Jacob Trenskow, già autore di tre reti, e Ringo Meerveld, elemento importante nella costruzione delle azioni. Il tecnico dovrà però valutare le condizioni di alcuni elementi, tra cui Dirk Proper e Mats Egbring, che hanno accusato problemi fisici nelle ultime settimane.

La chiave tattica: il PSV può dominare sulle fasce, ma concede spazio alle ripartenze

Ildovrebbe presentarsi con un 4-2-3-1 particolarmente offensivo. La presenza contemporanea dialle spalle del centravanti permette a Bosz di occupare numerose zone del campo e di creare superiorità numerica vicino all'area avversaria. Gli esterni offensivi tendono ad accentrarsi per cercare la conclusione oppure combinare con i centrocampisti, lasciando ai terzini il compito di garantire ampiezza. Questa soluzione può mettere in difficoltà, che dovrà decidere se abbassare i propri esterni per seguire le sovrapposizioni oppure mantenere uomini più avanzati per ripartire.

Il rischio principale per il PSV riguarda proprio la fase successiva alla perdita del possesso. Quando entrambi i terzini accompagnano l'azione, gli avversari possono trovare spazio alle loro spalle. Rivera e Trenskow possiedono caratteristiche adatte a sfruttare queste situazioni, soprattutto se riusciranno a ricevere rapidamente il pallone. Un altro confronto interessante sarà quello tra i due centrocampi. Sano e Fernandez dovranno garantire copertura alle avanzate del PSV, mentre Smans e Linday avranno il compito di impedire ai padroni di casa di ricevere liberamente tra le linee.

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Le probabili formazioni di Psv-Heerenveen

Ildovrebbe schierarsi con il consueto 4-2-3-1 di Peter Bosz. Kovář è favorito tra i pali, mentre la linea difensiva dovrebbe comprendere Mauro Júnior, Obispo, Flamingo e Dest. In mezzo al campo spazio a, con Mijnans che rappresenta un'alternativa importante per aumentare la qualità offensiva. Sulla trequarti dovrebbero agire, con il croato chiamato a garantire esperienza e capacità di creare occasioni. Il principale dubbio riguarda il centravanti.può essere utilizzato come falso nove, ma Ricardo Pepi rappresenta un'alternativa più naturale per occupare l'area di rigore.

L'Heerenveen dovrebbe rispondere con lo stesso sistema di gioco. Klaverboer sarà il portiere, protetto da una difesa composta da Zagaritis, Willemsen, Kersten e Braude. La coppia centrale di centrocampo dovrebbe essere formata da Smans e Linday, chiamati a proteggere la retroguardia e a gestire le prime fasi della costruzione. Alle spalle di Dylan Vente, riferimento offensivo della squadra, dovrebbero trovare spazio Rivera, Courtens e Trenskow.

PSV (4-2-3-1): Kovář; Mauro Júnior, Obispo, Flamingo, Dest; Sano, Fernandez; Van Bommel, Til, Perišić; Mijnans. Allenatore: Peter Bosz.

Heerenveen (4-2-3-1): Klaverboer; Zagaritis, Willemsen, Kersten, Braude; Smans, Linday; Rivera, Courtens, Trenskow; Vente. Allenatore: Robin Veldman.