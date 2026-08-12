La Conference League 2026/27 prosegue con la gara di ritorno del terzo turno preliminare, che mette di fronte Qarabag-Dinamo Kiev, in programma giovedì 13 agosto alle ore 18:00. Il doppio confronto riparte dal successo per 2-0 della Dinamo Kiev ottenuto nella gara d'andata, un risultato che permette agli ucraini di presentarsi al ritorno con un vantaggio importante.

Il Qarabag sarà chiamato a una vera rimonta per ribaltare il passivo e conquistare la qualificazione, mentre la Dinamo Kiev proverà a difendere il doppio vantaggio e a completare il proprio percorso europeo. Il fattore campo potrebbe però dare ulteriore fiducia alla formazione azera, che avrà bisogno di una prestazione offensiva di alto livello.

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Il Qarabag cerca la rimonta

Il

affronta il ritorno davanti ai propri tifosi con l'obiettivo di ribaltare lo 0-2 dell'andata. La formazione azera dovrà necessariamente aumentare la propria spinta offensiva per cercare di recuperare le due reti di svantaggio.

Servirà però anche grande attenzione in fase difensiva: concedere un altro gol alla Dinamo Kiev renderebbe la rimonta ancora più complicata. Il sostegno del pubblico potrebbe rappresentare un fattore importante per mantenere alta la pressione.

La Dinamo Kiev vuole difendere il vantaggio

La

arriva alla sfida con un prezioso vantaggio di due reti. Gli ucraini potranno quindi affrontare il ritorno con maggiore tranquillità, puntando soprattutto a gestire il ritmo e a non concedere occasioni semplici agli avversari.

La squadra ospite cercherà di sfruttare gli spazi che inevitabilmente il Qarabag dovrà lasciare nella ricerca della rimonta, con l'obiettivo di chiudere definitivamente il discorso qualificazione.

Il momento della sfida

La partita tra

e

si presenta come una sfida nella quale i padroni di casa sono chiamati a una rimonta importante. Il 2-0 dell'andata mette infatti gli ucraini in una posizione favorevole, ma il fattore campo lascia ancora qualche possibilità al Qarabag.

La Dinamo Kiev parte con un vantaggio significativo e proverà a difenderlo, mentre il Qarabag dovrà trovare rapidamente il modo di riaprire il doppio confronto.

Le probabili formazioni di Qarabag-Dinamo Kiev

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa gara di ritorno valida per il terzo turno preliminare di Conference League.

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