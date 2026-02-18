derbyderbyderby streaming Qarabag-Newcastle, dove vedere l’incontro in diretta tv e streaming LIVE

Champions League

Qarabag-Newcastle, dove vedere l’incontro in diretta tv e streaming LIVE

Qarabag-Newcastle, dove vedere l’incontro in diretta tv e streaming LIVE - immagine 1
Una delle sorprese di quest'edizione della massima competizione europea sta per affrontare l'unica inglese presente ai Play-off
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Tra gli incontri che andranno in scena nel corso della giornata odierna figura anche quello tra il Qarabag ed il Newcastle e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni necessarie sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione dell'andata dei Play-off di Champions League, che mettono in palio un posto per gli ottavi di finale. La partita avrà inizio alle ore 18:45 e si terrà presso il Tofiq Bahramov Republican Stadium di Baku.

Per poter guardare le partite ed altre discipline sportive in maniera gratuita, ci sono tre tre alternative:

Su Sisal, partite di calcio e tanti altri sport in streaming: clicca qui

Vuoi seguire le migliori partite e il meglio degli sport? Clicca qui e registrati su Lottomatica.

Guarda ora il calcio e lo sport GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU GOLDBET.

Qarabag-Newcastle, dove vedere la gara

—  

Entrambe le squadre hanno intenzione di portare avanti i rispettivi cammini europei. I padroni di casa hanno sorpreso tutti durante la league phase e vuole continuare a farlo, mentre gli ospiti vogliono unirsi agli altri club di Premier League che hanno già conquistato il posto agli ottavi. La partita tra il Qarabag ed il Newcastle sarà visibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. In streaming, invece, sarà visibile su Sky Go e NOW TV.

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Sisal.

Partite in streaming live
Partite in streaming live

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da GoldBet.

streaming live
Streaming Live Gratis

Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Lottomatica.

Live Streaming
Live Streaming

Come arrivano i due club alla sfida

—  

Il Qarabag, squadra proveniente dall'Arzebaigian, ha ottenuto la qualificazione ai Play-off della massima competizione europea grazie al ventiduesimo posto in classifica con 10 punti totalizzati. Negli ultimi cinque impegni della stagione in corso, i ragazzi allenati da Gurban Gurbanov hanno giocato in tre competizioni diverse: Champions, sconfitta per 6-0 ad Anfield contro il Liverpool; Premier League azera, nella quale è secondo con 45 punti e ha ottenuto tre vittorie di fila contro Turan Tovuz (1-0), Samaxi (1-2) ed Imisli (0-1); coppa nazionale, dove ha perso 2-1 l'andata dei quarti di finale contro il Samaxi.

Qarabag-Newcastle, dove vedere l’incontro in diretta tv e streaming LIVE- immagine 5
Liverpool, Inghilterra - 28 gennaio 2026: I giocatori del Qarabag in posa per la foto di squadra prima della partita contro il Liverpool. (Foto di Dan Istitene/Getty Images)

Il Newcastle, invece, ha concluso la sua league phase della massima competizione europea al dodicesimo posto avendo totalizzato 14 punti, quindi quattro in più rispetto ai loro avversari di oggi. Così come il Qarabag, anche il club allenato da Eddie Howe ha giocato le ultime cinque partite in tre competizioni differenti, ma tutte a livello nazionale: Premier League, due sconfitte contro Liverpool (4-1) e Brentford (2-3) ed una vittoria per 1-2 in casa del Tottenham; Carabao Cup, sconfitta per 3-1 nella semifinale di ritorno contro il Manchester City e conseguente eliminazione; FA Cup, dove ha battuto l'Aston Villa (1-3) andando così al turno successivo.

Probabili formazioni

—  

Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, gli azeri dovrebbero scendere in campo con la formazione titolare, ma Janković, Medina e Silva devono fare attenzione perché sono diffidati. I Magpies, dal canto loro, non potranno contare sugli infortunati Guimarães, Livramento e Schär, mentre sono in dubbio Botman, Joelinton, Miley e Wissa.

QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazede, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Janković; L. Andrade, Montiel, Zoubir; Duran. Allenatore: Gurbanov

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Willock, Tonali, Ramsey; Elanga, Gordon, Barnes. Allenatore: Howe

Su Sisal, partite di calcio e tanti altri sport in streaming: clicca qui

Vuoi seguire le migliori partite e il meglio degli sport? Clicca qui e registrati su Lottomatica.

Guarda ora il calcio e lo sport GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU GOLDBET.

Leggi anche
Serie C, Triestina-Cittadella diretta tv live: dove vederla in streaming gratis
Serie C, Gubbio-Arezzo streaming gratis: dove vedere la diretta tv live

© RIPRODUZIONE RISERVATA