Qarabag-Newcastle, dove vedere l’incontro in diretta tv e streaming LIVE

Una delle sorprese di quest'edizione della massima competizione europea sta per affrontare l'unica inglese presente ai Play-off

Jacopo del Monaco 18 febbraio - 12:30

Tra gli incontri che andranno in scena nel corso della giornata odierna figura anche quello tra il Qarabag ed il Newcastle e, nel prossimo paragrafo, troverete le informazioni necessarie sul dove si potrà vedere. I due club, infatti, giocheranno contro in occasione dell'andata dei Play-off di Champions League, che mettono in palio un posto per gli ottavi di finale. La partita avrà inizio alle ore 18:45 e si terrà presso il Tofiq Bahramov Republican Stadium di Baku.

Per poter guardare le partite ed altre discipline sportive in maniera gratuita, ci sono tre tre alternative:

Qarabag-Newcastle, dove vedere la gara — Entrambe le squadre hanno intenzione di portare avanti i rispettivi cammini europei. I padroni di casa hanno sorpreso tutti durante la league phase e vuole continuare a farlo, mentre gli ospiti vogliono unirsi agli altri club di Premier League che hanno già conquistato il posto agli ottavi. La partita tra il Qarabag ed il Newcastle sarà visibile in diretta televisiva sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. In streaming, invece, sarà visibile su Sky Go e NOW TV.

Come arrivano i due club alla sfida — Il Qarabag, squadra proveniente dall'Arzebaigian, ha ottenuto la qualificazione ai Play-off della massima competizione europea grazie al ventiduesimo posto in classifica con 10 punti totalizzati. Negli ultimi cinque impegni della stagione in corso, i ragazzi allenati da Gurban Gurbanov hanno giocato in tre competizioni diverse: Champions, sconfitta per 6-0 ad Anfield contro il Liverpool; Premier League azera, nella quale è secondo con 45 punti e ha ottenuto tre vittorie di fila contro Turan Tovuz (1-0), Samaxi (1-2) ed Imisli (0-1); coppa nazionale, dove ha perso 2-1 l'andata dei quarti di finale contro il Samaxi.

Il Newcastle, invece, ha concluso la sua league phase della massima competizione europea al dodicesimo posto avendo totalizzato 14 punti, quindi quattro in più rispetto ai loro avversari di oggi. Così come il Qarabag, anche il club allenato da Eddie Howe ha giocato le ultime cinque partite in tre competizioni differenti, ma tutte a livello nazionale: Premier League, due sconfitte contro Liverpool (4-1) e Brentford (2-3) ed una vittoria per 1-2 in casa del Tottenham; Carabao Cup, sconfitta per 3-1 nella semifinale di ritorno contro il Manchester City e conseguente eliminazione; FA Cup, dove ha battuto l'Aston Villa (1-3) andando così al turno successivo.

Probabili formazioni — Salvo imprevisti dell'ultimo minuto, gli azeri dovrebbero scendere in campo con la formazione titolare, ma Janković, Medina e Silva devono fare attenzione perché sono diffidati. I Magpies, dal canto loro, non potranno contare sugli infortunati Guimarães, Livramento e Schär, mentre sono in dubbio Botman, Joelinton, Miley e Wissa.

QARABAG (4-2-3-1): Kochalski; Silva, Mustafazede, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Janković; L. Andrade, Montiel, Zoubir; Duran. Allenatore: Gurbanov

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Thiaw, Burn, Hall; Willock, Tonali, Ramsey; Elanga, Gordon, Barnes. Allenatore: Howe