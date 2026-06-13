Qatar-Svizzera apre il cammino delle due nazionali nel Gruppo B dei Mondiali 2026, in una sfida che potrebbe già indirizzare gli equilibri del girone. Dopo il confronto tra Canada e Bosnia (1-1), riflettori puntati su due selezioni con obiettivi differenti ma accomunate dalla volontà di partire con il piede giusto in una competizione nella quale ogni dettaglio può fare la differenza.

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Il match in programma al Levi's Stadium di Santa Clara rappresenta un banco di prova importante soprattutto per il Qatar, chiamato a dimostrare i progressi compiuti negli ultimi anni.

Dall'altra parte c'è una Svizzera ormai presenza fissa nelle grandi manifestazioni internazionali. La formazione guidata da Murat Yakin arriva negli Stati Uniti con l'ambizione di confermare il proprio status di outsider credibile e di superare ancora una volta la fase a eliminazione diretta. I tre punti all'esordio assumono quindi un peso specifico notevole per entrambe le squadre, in un gruppo che si preannuncia particolarmente equilibrato.

Dove vedere Qatar-Svizzera in diretta TV e streaming ufficiale

Per quanto riguarda Qatar-Svizzera, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Dazn e in streaming ufficiale sull'app di Dazn. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

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Il momento del Qatar

Per ilsi tratta della prima qualificazione mondiale conquistata interamente sul campo dopo la partecipazione da paese ospitante nel 2022. La nazionale allenata da Julenha dovuto affrontare un cammino complesso nelle qualificazioni asiatiche: chiusa la prima fase al quarto posto deldietro Iran, Uzbekistan ed Emirati Arabi Uniti, i qatarioti hanno trovato il riscatto nel successivo girone finale a tre squadre, conquistando il pass per la rassegna iridata grazie allo 0-0 contro l'Oman e al successo per 2-1 sugli Emirati.

L'avvicinamento al Mondiale non è stato però particolarmente brillante. Il Qatar ha raccolto un solo punto nella Coppa Araba ed è arrivato alla competizione dopo una sconfitta per 1-0 contro l'Irlanda e un pareggio a reti bianche con El Salvador nelle ultime amichevoli. Resta comunque una squadra dotata di elementi d'esperienza come Afif, Almoez Ali e Khoukhi, chiamati a guidare una nazionale che punta a sorprendere.

Il momento della Svizzera

Laha invece conquistato la qualificazione dominando ileuropeo. Glihanno chiuso al primo posto con 14 punti in sei partite, precedendo, confermando la continuità di rendimento che negli ultimi anni li ha resi una delle realtà più solide del panorama continentale.

La squadra di Yakin arriva al Mondiale forte delle ottime prestazioni nelle competizioni recenti: dagli ottavi di finale raggiunti in Qatar nel 2022 fino ai quarti di finale di Euro 2024. Anche se le ultime amichevoli hanno restituito risultati alterni, con la sconfitta per 4-3 contro la Germania e lo 0-0 con la Norvegia, i successivi test contro Giordania (4-1) e Australia (1-1) hanno confermato la qualità di un gruppo esperto e competitivo. Guidata da giocatori del calibro di Xhaka, Akanji ed Embolo, la Svizzera si presenta ai nastri di partenza con l'obiettivo di recitare ancora un ruolo da protagonista.

Situazione girone

Ilvede al momentoappaiate a quota 1 in classifica, in virtù del pari all'esordio. Al gol siglato da, ha risposto nella ripresa il neo-entrato. In caso di successo di, una delle due potrebbe andare al comando.

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Le probabili formazioni di Qatar-Svizzera

in campo col. Tra i pali ci sarà, protetto da una linea difensiva a quattro formata da Al-Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Al-Amin; in mezzo al campo spazio a Boudiaf, Fathy, Laye, mentre in avanti Edmilson Junior e Afif affiancheranno Almoez Ali.

Yakin risponde al collega Lopetegui con un 3-4-2-1. In porta Kobel, in difesa Zakaria, Akanji ed Elvedi, centrocampo a quattro con Vargas e Widmer sulle corsie laterali, Xhaka e Freuler in regia. Alle spalle dell'unica punta Embolo, sulla trequarti agiranno Manzambi e Ndoye.

Qatar (4-3-3): Barsham; Al-Oui, Khoukhi, Pedro Miguel, Al-Amin; Boudiaf, Fathy, Laye; Edmilson Junior, Almoez Ali, Afif. Ct: Lopetegui.

Svizzera (3-4-2-1): Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi; Widmer, Freuler, Xhaka, Vargas; Manzambi, Ndoye; Embolo. Ct: Yakin.

Cosa aspettarsi dalla partita

Laè la favorita indiscussa del Gruppo B. Gli elvetici cercheranno di bagnare l'esordio in Coppa del Mondo nel migliore dei modi, per partire col piede giusto e incanalare subito la qualificazione sui binari corretti. Dall'altra parte c'è unche vuole cancellare la deludente apparizione di quattro anni fa al Mondiale casalingo, ma più che con la Svizzera, dovrà provare a mettere il bastone fra le ruota a Bosnia e Canada per sperare in qualcosa di importante.

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