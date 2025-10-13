Gruppo a 3 in AFC verso il Mondiale 2026. Sauditi e iracheni si giocano la testa della classifica per il girone B. Ecco come seguire il match in diretta streaming gratis.

Redazione Derby Derby Derby 13 ottobre 2025 (modifica il 13 ottobre 2025 | 10:41)

Giorni decisivi sia nella zona africana sia in quella asiatica per delineare le qualificate ai prossimi Mondiali 2016. In AFC siamo alla terza giornata della terza fase. Nel gruppo B si sfidano l'Arabia Saudita e l'Iraq in una gara che vede i padroni di casa partire favoriti secondo gli analisti.

Verso Arabia Saudita-Iraq, come arrivano le due nazionali al match — Con l'Indonesia già fuori dai giochi con 2 sconfitte in 2 gare, la qualificazione diretta se la giocano l'Arabia Saudita e l'Iraq. Ma chi non dovesse staccare il pass subito avrà comunque la possibilità di uno spareggio. Entrambe le formazioni infatti hanno battuto la nazionale del sud est asiatico di misura (3-2 i sauditi e 1-0 gli iracheni). Nonostante gli ospiti partano sfavoriti non sono certo una selezione da sottovalutare visto che arrivano da 4 vittorie consecutive. Gli ultimi due socntri diretti nel 2023/2024 hanno inoltre visto un successo a testa, questo a dimostrazione che la sfida potrebbe essere più equilibrata del previsto.

Probabili formazioni Arabia Saudita-Iraq — ARABIA SAUDITA (4-2-3-1) - Al Aqidi; Boushal, Thakri, Tambakti, Al Harbi; Al Dawsari, Al Khaibari; Al Shamat, Al Juwayr, Al Dawsari; Al Buraikan. All. Renard.

IRAQ (4-2-3-1) - Hachim; Ali, Younis, Saluka, Doksi; Resaan, Al Ammari; Yakob, Bayesh, Meme; Karim. All.Arnold