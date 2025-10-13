Giorni decisivi sia nella zona africana sia in quella asiatica per delineare le qualificate ai prossimi Mondiali 2016. In AFC siamo alla terza giornata della terza fase. Nel gruppo B si sfidano l'Arabia Saudita e l'Iraq in una gara che vede i padroni di casa partire favoriti secondo gli analisti.
Qual.Mondiali, Arabia Saudita-Iraq: dove vederla in diretta TV e streaming LIVE
Verso Arabia Saudita-Iraq, come arrivano le due nazionali al match—
Con l'Indonesia già fuori dai giochi con 2 sconfitte in 2 gare, la qualificazione diretta se la giocano l'Arabia Saudita e l'Iraq. Ma chi non dovesse staccare il pass subito avrà comunque la possibilità di uno spareggio. Entrambe le formazioni infatti hanno battuto la nazionale del sud est asiatico di misura (3-2 i sauditi e 1-0 gli iracheni). Nonostante gli ospiti partano sfavoriti non sono certo una selezione da sottovalutare visto che arrivano da 4 vittorie consecutive. Gli ultimi due socntri diretti nel 2023/2024 hanno inoltre visto un successo a testa, questo a dimostrazione che la sfida potrebbe essere più equilibrata del previsto.
Probabili formazioni Arabia Saudita-Iraq—
ARABIA SAUDITA (4-2-3-1) - Al Aqidi; Boushal, Thakri, Tambakti, Al Harbi; Al Dawsari, Al Khaibari; Al Shamat, Al Juwayr, Al Dawsari; Al Buraikan. All. Renard.
IRAQ (4-2-3-1) - Hachim; Ali, Younis, Saluka, Doksi; Resaan, Al Ammari; Yakob, Bayesh, Meme; Karim. All.Arnold
