Qual.Mondiali, Iraq-Indonesia: dove vederla in diretta TV e streaming LIVE

Verso Iraq-Indonesia, come arrivano le due nazionali al match

Esordio per l'Iraq nel gruppo B della fase 4 in AFC. La nazionale, che è 58esima nel ranking FIFA, deve giocare i suoi mach sul campo neutro e lo farà in Arabia Saudita. La squadra mediorentale arriva da un buon momento di forma con 3 vittorie consecutive contro Thailandia, Hong Kong e Giordania in cui ha concesso solo una rete in 270 minuti. L'Indonesia invece ha già giocato (e perso) il suo primo match del girone cadendo 3-2 contro l'Arabia Saudita e di fatto complicandosi tantissimo la strada per la qualificazione. La squadra del sud-est asiatico ha vinto solo 3 degli ultimi 10 match giocati e negli scontri diretti contro l'Iraq non ha mai vinto: dal 1973 ad oggi 6 successi degli iraqeni e 1 pareggio.