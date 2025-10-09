derbyderbyderby streaming Qual.Mondiali, Iraq-Indonesia: dove vederla in diretta TV e streaming LIVE

Gruppo a 3 in AFC verso il Mondiale 2026. Sul neutro di Jeddah in Arabia Saudita l'Iraq lancia la sfida all'Indonesia in un match quanto mai decisivo.
La lunga marcia verso Canada-Usa-Messico 2026 per le nazionali asiatiche sta entrando nella fase decisiva. Gruppo B con 3 nazionali che si giocano un posto diretto alla prossima Coppa del Mondo. Iraq e Indonesia si sfidano sul neutro di Jeddah in Arabia Saudita sabato 11 ottobre alle ore 21,30 in una gara praticamente da dentro o fuori. Con Bet365 puoi seguire Iraq-Indonesia GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l'articolo.

La diretta di Iraq-Indonesia è gratuita per tutti gli utenti registrati: l'opzione possibile è quella di aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro per avere subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti tutta la League Two inglese e in particolare la sfida sul neutro del King Abdullah Sport City di Jeddah direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrandoti ora su Bet365 e attivando il tuo conto potrai guardare gratisIraq-Indonesiain streaming live. Questo è l'unico modo per vedere il match in diretta.

Esordio per l'Iraq nel gruppo B della fase 4 in AFC. La nazionale, che è 58esima nel ranking FIFA, deve giocare i suoi mach sul campo neutro e lo farà in Arabia Saudita. La squadra mediorentale arriva da un buon momento di forma con 3 vittorie consecutive contro Thailandia, Hong Kong e Giordania in cui ha concesso solo una rete in 270 minuti. L'Indonesia invece ha già giocato (e perso) il suo primo match del girone cadendo 3-2 contro l'Arabia Saudita e di fatto complicandosi tantissimo la strada per la qualificazione. La squadra del sud-est asiatico ha vinto solo 3 degli ultimi 10 match giocati e negli scontri diretti contro l'Iraq non ha mai vinto: dal 1973 ad oggi 6 successi degli iraqeni e 1 pareggio.

IRAQ (4-4-2) - Hachim; Karim, Sulaka, Tahseen, Doski; Amyn, Yakob, Al Ammari, Farji; Bayesh, Hussein. All. Arnold.

INDONESIA (4-4-2) - Paes; Sayuri, Diks, Idzes, James; Jonathans, Pelupessy, Klok, Putra; Kambuaya, Oratmangoen. All. Kluivert

