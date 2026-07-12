Inghilterra, è qui la festa: semifinale e lo stadio canta Wonderwall

La sfida di tennis tra Kaitlin Quevedo ed Elena-Gabriela Ruse è valida per i sedicesimi di finale del WTA 250 di Iași, in Romania, e si gioca lunedì 13 luglio alle ore 10:00. Un confronto tra una giovane promessa del tennis internazionale e una delle beniamine di casa, che proverà a sfruttare il sostegno del pubblico rumeno per iniziare nel migliore dei modi il torneo. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Quevedo cercherà di giocare senza pressioni contro un'avversaria più esperta, mentre la Ruse punta a confermare il buon momento mostrato nelle ultime settimane.

Kaitlin Quevedo: caratteristiche e carriera

Kaitlin Quevedo è una giovane tennista spagnola tra le più interessanti della nuova generazione. Sta costruendo il proprio percorso principalmente nel circuito ITF, dove ha raccolto risultati incoraggianti che le hanno permesso di affacciarsi con maggiore continuità ai tornei WTA.

Dal punto di vista tecnico è una giocatrice aggressiva da fondo campo, dotata di buona mobilità e di un tennis in continua evoluzione. La terra battuta rappresenta una superficie favorevole alle sue caratteristiche.

Elena-Gabriela Ruse: caratteristiche e carriera

Elena-Gabriela Ruse, nata nel 1997 in Romania, è una delle migliori tenniste del proprio Paese e vanta diversi risultati importanti nel circuito WTA. Nel corso della carriera ha raggiunto la top 60 mondiale e conquistato un titolo WTA, oltre a distinguersi anche nel doppio.

Il suo tennis è basato su un servizio efficace e su colpi potenti da fondo campo. Nelle ultime settimane ha mostrato un ottimo livello, raggiungendo anche una semifinale a Bad Homburg sull'erba, confermando un eccellente stato di forma.

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Il momento delle due tenniste

Quevedo arriva a questo appuntamento con entusiasmo e la possibilità di confrontarsi con una giocatrice di livello superiore, un'occasione preziosa per accumulare esperienza.

Ruse, invece, si presenta davanti al proprio pubblico dopo settimane molto positive e con l'obiettivo di spingersi il più avanti possibile nel torneo di casa.

Pronostico

Il WTA 250 di Iași si disputa sulla terra battuta e il fattore campo potrebbe avere un peso importante. Elena-Gabriela Ruse arriva alla sfida con maggiore esperienza, un ranking superiore e uno stato di forma convincente, elementi che la rendono la favorita del confronto. Quevedo possiede qualità interessanti e proverà a mettere in difficoltà la rumena con un tennis propositivo, ma la differenza di esperienza a questi livelli potrebbe risultare decisiva.

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