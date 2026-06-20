La sfida di tennis tra Kamilla Rakhimova e Oksana Selekhmeteva è valida per il primo turno delle qualificazioni del WTA 250 di Eastbourne e si gioca sabato 20 giugno alle ore 16:30. Un derby russo molto interessante tra due giocatrici che si conoscono bene e che cercheranno di conquistare un posto nel turno successivo delle qualificazioni del torneo britannico sull’erba. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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La Rakhimova arriva a questo appuntamento con maggiore esperienza nel circuito maggiore e con un tennis molto solido da fondo campo. La russa proverà a sfruttare la propria continuità e la capacità di gestire i momenti importanti della partita.

La Selekhmeteva, invece, è una giocatrice giovane e molto talentuosa, capace di alternare colpi aggressivi e buone soluzioni tattiche. Il suo obiettivo sarà quello di prendere in mano gli scambi e mettere pressione all’avversaria fin dalle prime battute.

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Il momento delle due tenniste

Rakhimova proverà a sfruttare la propria esperienza e la maggiore continuità da fondo campo per controllare il match.

Selekhmeteva cercherà invece di imporre un ritmo più aggressivo e di sfruttare la propria intraprendenza per sorprendere la connazionale.

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