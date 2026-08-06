Giovedì 6 agosto alle ore 19:00, il Rakow Czestochowa ospiterà l'Hammarby allo Stadion Rakow nella gara d'andata del terzo turno preliminare di Conference League.

La formazione polacca arriva all'appuntamento dopo aver superato il turno precedente contro il Valletta, mentre gli svedesi sono retrocessi nella competizione dopo l'eliminazione nei preliminari di Europa League contro l'Anderlecht. In palio c'è un posto al turno successivo e un passo importante verso la fase campionato della competizione europea. Per scoprire dove vedere Rakow-Hammarby in diretta TV e streaming, continua a leggere l'articolo.

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Il momento di forma delle due squadre

Il Rakow Czestochowa non ha iniziato nel migliore dei modi la nuova stagione in campionato, con due sconfitte nelle prime giornate. In Europa, però, la squadra polacca ha mostrato un volto diverso, superando agevolmente il Valletta e dimostrando una buona efficacia offensiva.

Tra i giocatori più importanti ci sono Patryk Makuch, miglior realizzatore della squadra, e Marko Bulat, entrambi chiamati a trascinare il reparto offensivo.

L'Hammarby arriva invece dopo l'eliminazione dall'Europa League contro l'Anderlecht, ma resta una squadra in grado di creare molti pericoli agli avversari. Gli svedesi hanno avuto un percorso positivo nelle ultime settimane e possono contare su elementi offensivi di qualità come Victor Lind, Paulos Abraham e Montader Madjed.

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