Il campionato scozzese propone una sfida di grande fascino tra Rangers-Hibernian, in programma mercoledì 13 maggio alle ore 21:00. I Rangers vogliono chiudere la stagione con un successo davanti al proprio pubblico, mentre l’Hibernian proverà a conquistare punti pesanti contro una delle squadre più forti del campionato. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO SCOZZESE IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

I

, allenati da Danny Röhl, si presentano con un 4-2-3-1 offensivo e dinamico. Miovski sarà il riferimento avanzato, supportato dalla qualità di Bajrami, Diomande e Gassama sulla trequarti.

L’Hibernian, guidato da David Grey, risponde con un 3-5-2 compatto e aggressivo, che punta su equilibrio e ripartenze veloci. Boyle e Bowie formeranno il tandem offensivo, con McGrath incaricato di collegare centrocampo e attacco.

Le probabili formazioni di Rangers-Hibernian

Ci si attende una partita intensa, con i Rangers favoriti grazie al fattore campo e alla qualità offensiva, mentre l’Hibernian proverà a restare compatto e sfruttare le transizioni. In sfide di questo livello, saranno decisivi ritmo e precisione negli ultimi metri.

Rangers (4-2-3-1): Butland, Meghoma, Fernandez, Djiga, Aarons, Barron, Raskin, Bajrami, Diomande, Gassama, Miovski. Allenatore: Danny Röhl

Hibernian (3-5-2): Sallinger, O'Hora, Kiranga, Iredale, Barlaser, Cadden, Mulligan, Chaiwa, McGrath, Boyle, Bowie. Allenatore: David Grey

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