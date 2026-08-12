La Europa League 2026/27 prosegue con la gara di ritorno del terzo turno preliminare, che mette di fronte Rangers-Jagiellonia, in programma giovedì 13 agosto alle ore 20:30. Il doppio confronto riparte dal successo per 2-1 del Jagiellonia nella gara d'andata, un risultato che lascia ancora apertissimo il discorso qualificazione.

I Rangers potranno contare sul fattore campo e sul sostegno del proprio pubblico per provare a ribaltare il risultato e conquistare il passaggio del turno. Il Jagiellonia, invece, arriva in Scozia con un vantaggio minimo da difendere e l'obiettivo di completare una qualificazione che sarebbe particolarmente importante nel proprio percorso europeo.

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I Rangers cercano la rimonta

I

affrontano il ritorno davanti ai propri tifosi con l'obiettivo di ribaltare il 2-1 maturato nella prima sfida. La formazione scozzese dovrà aumentare la propria pressione offensiva per trovare il gol del pareggio nel doppio confronto e mettere successivamente la qualificazione dalla propria parte.

Il fattore campo può rappresentare un'arma importante, ma sarà fondamentale mantenere equilibrio e concentrazione per non concedere al Jagiellonia occasioni preziose in ripartenza.

Il Jagiellonia vuole difendere il vantaggio

Il

arriva a Glasgow forte del successo conquistato nella gara d'andata. Il vantaggio di una sola rete non permette però agli ospiti di gestire la sfida con tranquillità, soprattutto considerando la pressione che potrebbe arrivare dai padroni di casa.

La squadra polacca proverà quindi a mantenere compattezza e organizzazione, cercando al tempo stesso di sfruttare gli spazi lasciati dai Rangers per trovare una rete che potrebbe risultare decisiva.

Il momento della sfida

La sfida tra

e

si preannuncia intensa e combattuta. Il risultato dell'andata lascia infatti completamente aperto il discorso qualificazione e rende ogni episodio potenzialmente decisivo.

I Rangers partono con il vantaggio del fattore campo e dovranno cercare di trasformare la spinta del pubblico nella rimonta. Il Jagiellonia, invece, proverà a difendere il prezioso 2-1 conquistato in casa per conquistare il passaggio al turno successivo.

Le probabili formazioni di Rangers-Jagiellonia

Le formazioni ufficiali verranno comunicate nelle ore precedenti al calcio d'inizio. Entrambi gli allenatori dovrebbero affidarsi ai migliori giocatori a disposizione per questa gara di ritorno valida per il terzo turno preliminare di Europa League.

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