Rapid Vienna-Hearts vale l’accesso alla fase principale della Conference League 2026/27. Dopo il 2-2 dell’andata a Edimburgo, la qualificazione si deciderà mercoledì 26 agosto 2026, alle ore 18,45, all’Allianz Stadion di Vienna, con le due squadre costrette di fatto a ripartire da zero. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365

Quanto accaduto a Edimburgo lascia immaginare un'altra partita combattuta. Il Rapid Vienna parte leggermente avanti grazie alla continuità mostrata in questo avvio di stagione e soprattutto alla possibilità di disputare il ritorno davanti ai propri sostenitori. L’Hearts ha comunque dimostrato di poter creare problemi alla difesa austriaca: una gara con occasioni e reti da entrambe le parti resta quindi uno scenario credibile. SCOPRI QUALI EVENTI SONO IN DIRETTA SU GOLDBET, ESPLORA LE PROPOSTE LIVE DISPONIBILI SU LOTTOMATICA. CONTROLLA IL PALINSESTO DI VINCITÙ PER TROVARE L’APPUNTAMENTO CHE VUOI SEGUIRE.

Dove vedere Rapid Vienna-Hearts in TV e streaming

Rapid Vienna-Hearts si giocherà mercoledì 26 agosto 2026 all’Allianz Stadion di Vienna, con calcio d’inizio fissato alle ore 18:45 italiane. La sfida di ritorno dei playoff di Conference League non sarà trasmessa in diretta TV in Italia e non è prevista una copertura televisiva dedicata sui tradizionali canali nazionali. Per seguire l’incontro sarà quindi necessario verificare l’eventuale disponibilità attraverso servizi streaming o piattaforme online autorizzate che includano la partita nel proprio palinsesto.

Rapid Vienna: imbattibilità e fattore campo per completare l’opera

Il Rapid Vienna arriva alla partita decisiva attraversando un momento particolarmente positivo. La formazione allenata da Johannes Thorup non ha ancora conosciuto la sconfitta nelle prime nove gare ufficiali della stagione e il percorso compiuto nei preliminari europei ha aumentato progressivamente fiducia e consapevolezza all’interno del gruppo.

Nei turni precedenti gli austriaci hanno eliminato Santa Coloma e Paide Linnameeskond, mettendo in mostra soprattutto una notevole capacità di creare occasioni e trovare la porta. Indicazioni importanti sono arrivate anche dalla trasferta di Edimburgo: nonostante le difficoltà incontrate contro un Hearts aggressivo, il Rapid è riuscito a reagire e a riportare il risultato sul 2-2, lasciando completamente aperta la qualificazione.

All’Allianz Stadion l’atteggiamento dovrebbe diventare ancora più offensivo. Il Rapid proverà a comandare attraverso il possesso e soprattutto ad aumentare l’intensità sulle corsie, sfruttando la capacità degli uomini offensivi di muoversi tra le linee. Kara rappresenterà il principale riferimento avanzato, mentre giocatori come Demir, Bajlicz e Wurmbrand avranno il compito di accompagnare rapidamente l’azione. La possibilità di decidere il confronto davanti al proprio pubblico rappresenta un vantaggio che gli austriaci cercheranno di sfruttare fin dai primi minuti.

EDIMBURGO, SCOZIA - 20 AGOSTO: James Wilson dell’Heart of Midlothian festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la gara d’andata dei playoff della UEFA Conference League 2026/27 tra Heart of Midlothian e SK Rapid, disputata a Tynecastle Park il 20 agosto 2026 a Edimburgo, Scozia. (Foto di Zak Mauger/Getty Images)

Hearts: serve cambiare passo lontano da Edimburgo

L’Hearts raggiunge Vienna consapevole di aver lasciato qualcosa per strada nella partita d’andata. Gli scozzesi erano riusciti a creare diverse situazioni pericolose e per alcuni tratti avevano messo in difficoltà il Rapid, senza però riuscire a trasformare la buona prestazione nel risultato necessario per affrontare il ritorno in posizione di vantaggio.

La formazione di Wouter Vrancken ha comunque mostrato segnali di crescita nelle ultime uscite. Dopo una partenza caratterizzata da qualche passaggio a vuoto, l’Hearts ha ritrovato maggiore continuità e soprattutto una migliore efficacia nella metà campo avversaria. Il problema principale rimane il rendimento lontano da casa, aspetto sul quale servirà necessariamente un cambio di passo per conquistare la qualificazione.

A Vienna gli scozzesi potrebbero scegliere un approccio inizialmente più prudente, cercando di contenere la pressione del Rapid e sfruttare gli spazi lasciati dagli austriaci. Miller, Braga e McPake avranno un ruolo importante nell’accompagnare le transizioni, mentre Wilson dovrà riuscire a dare profondità alla manovra. Evitare di subire immediatamente l’iniziativa dei padroni di casa sarà fondamentale per mantenere la partita aperta.

Le chiavi della partita

Il fattore campo potrebbe assumere un peso significativo. Il Rapid proverà a trasformare la spinta dell’Allianz Stadion in pressione offensiva, cercando di recuperare rapidamente il pallone e costringere gli scozzesi a difendere nella propria metà campo.

L’Hearts dovrà invece essere particolarmente efficace nelle ripartenze. Se gli austriaci dovessero alzare molto il proprio baricentro, potrebbero infatti concedere spazi interessanti alle spalle della linea difensiva. Dopo quattro gol complessivi nella prima sfida, anche la capacità delle due squadre di trovare maggiore equilibrio potrebbe diventare determinante.

Rapid Vienna-Hearts: data, orario e canali