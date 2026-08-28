Il Bruno Benelli apre le porte a una sfida che mette di fronte Ravenna e Latina, due squadre ancora alla ricerca della prima vittoria nel campionato di Serie C, girone B. La seconda giornata propone infatti il confronto tra i giallorossi di Andrea Mandorlini e i nerazzurri di Gennaro Volpe, entrambe ferme a un punto dopo il pareggio ottenuto all'esordio. VEDI RAVENNA-LATINA IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

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Come accedere allo streaming di Ravenna-Latina

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Ravenna-Latina: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida è valida per la 2ª giornata di Serie C, girone B e si disputa al Bruno Benelli di Ravenna, lo stadio della formazione romagnola. Il calcio d'inizio è fissato per sabato 29 agosto alle ore 18:00.

Partita: Ravenna-Latina

Ravenna-Latina Competizione: Serie C

Serie C Girone: B

B Data: sabato 29 agosto 2026

sabato 29 agosto 2026 Orario: 18:00

18:00 Stadio: Bruno Benelli

Bruno Benelli Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Per entrambe le squadre si tratta di un appuntamento importante. Il Ravenna vuole sfruttare il fattore campo dopo il pareggio ottenuto a Reggio Emilia, mentre il Latina cerca il primo successo dopo lo 0-0 interno contro il Pineto.

Il momento del Ravenna

Il Ravenna ha iniziato il campionato con un pareggio per 1-1 sul campo della Reggiana, mostrando comunque buone indicazioni nella prima uscita stagionale. La squadra di Andrea Mandorlini arriva quindi all'esordio casalingo con l'obiettivo di trasformare il punto conquistato in trasferta in una prima vittoria.

Il fattore campo può rappresentare un elemento importante per i giallorossi, che tornano a giocare davanti al proprio pubblico in una sfida che mette subito in palio punti pesanti. Il nuovo manto erboso del Benelli è stato testato dalla squadra durante la settimana e giudicato in buone condizioni dallo stesso Mandorlini.

Il tecnico ravennate ha inoltre potuto contare sul rientro dalla squalifica di Bianconi, mentre il nuovo acquisto Simone Rabbi è pronto a scendere in campo. L'attaccante, arrivato dal Cittadella, rappresenta una delle principali novità offensive della formazione romagnola.

Il Ravenna vuole quindi sfruttare il debutto casalingo per migliorare il proprio rendimento e conquistare quei tre punti che permetterebbero alla squadra di compiere un primo passo importante in classifica.

Il momento del Latina

Il Latina arriva alla trasferta romagnola dopo lo 0-0 casalingo contro il Pineto. Un risultato che ha permesso alla formazione di Gennaro Volpe di conquistare il primo punto della stagione, ma che ha lasciato anche la sensazione di una squadra ancora alla ricerca della migliore condizione.

Le statistiche recenti, tuttavia, raccontano di un Latina capace di ottenere tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque partite, un rendimento migliore rispetto a quello del Ravenna nello stesso periodo.

La trasferta al Benelli rappresenta quindi un'occasione per confermare le indicazioni positive mostrate nelle ultime settimane e provare a conquistare il primo successo in campionato. Volpe dovrà però fare i conti con una squadra ancora in costruzione e con alcune scelte da definire soprattutto nel reparto offensivo.

Il Latina vuole comunque affrontare la sfida con personalità, consapevole che un risultato positivo contro il Ravenna potrebbe dare ulteriore fiducia al gruppo in vista del prosieguo della stagione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Ravenna (4-3-3): Venturi; Da Pozzo, Zaro, Solini, Bani; Ilari, Lonardi, Tenkorang; Spini, Fischnaller, Maggio. Allenatore: Mandorlini.

Latina (3-5-2): Mastrantonio; Marenco, Parodi, Bruscagin; Porro, De Cristofaro, De Ciancio, Lipani, Tomaselli; Sylla, Baez. Allenatore: Volpe.