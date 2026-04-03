Ravenna-Pineto: dove vedere la partita in streaming gratis

Segui Ravenna-Pineto in streaming e diretta TV gratis: scopri quando e come guardare la partita, le probabili formazioni e tutto quello che c’è da sapere sul match

Michele Massa 3 aprile 2026 (modifica il 3 aprile 2026 | 17:32)

La gara tra Ravenna Calcio e ASD Pineto Calcio, prevista per sabato 4 aprile 2026 alle ore 17:30, si annuncia come un confronto molto importante per la classifica del Girone B di Serie C. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI RAVENNA-PINETO SU BET365.

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Il momento delle due squadre — Il match si giocherà allo stadio del Ravenna, dove la formazione allenata da Andrea Mandorlini ha costruito gran parte dei propri successi stagionali, ottenendo finora 12 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta davanti al proprio pubblico. In campionato i giallorossi occupano attualmente il terzo posto con 64 punti, frutto di 19 successi, 7 pareggi e 7 ko, con 47 gol realizzati e 30 incassati.

Il Pineto, invece, guidato in panchina da Ivan Tisci, si presenta all’appuntamento dalla quinta posizione con 49 punti, conquistati grazie a 13 vittorie, 10 pareggi e 9 sconfitte. La squadra abruzzese ha messo a segno 41 reti, subendone 38, mostrando qualche difficoltà soprattutto nella fase difensiva. Lontano da casa il rendimento è stato comunque discreto, con 6 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, anche se in alcune occasioni sono emerse difficoltà nei momenti più delicati delle partite.

Nel precedente stagionale il Ravenna ha avuto la meglio con un 3-0 in trasferta, un risultato che potrebbe incidere anche sull’atteggiamento tattico delle due squadre alla vigilia di questa sfida. Guardando alle ultime cinque giornate, i romagnoli hanno raccolto 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, mentre il Pineto arriva con uno stato di forma leggermente migliore grazie a 3 successi, 1 pareggio e 1 sconfitta.

Le probabili formazioni di Ravenna-Pineto — Ravenna (5-3-2): Poluzzi; Corsinelli, Donati, Esposito, Solini, Bani; Lonardi, Rossetti, Tenkorang; Spini, Fischnaller. Allenatore: Andrea Mandorlini

Pineto (4-3-3): Tonti; Baggi, Serbouti, Giannini, Borsoi; Germinario, Lombardi, Schirone; Pellegrino, Vigliotti, D’Andrea. Allenatore: Ivan Tisci