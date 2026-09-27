La NFL propone il confronto tra Baltimore Ravens e Dallas Cowboys, valido per la terza giornata della regular season 2026. La partita è in programma domenica 27 settembre 2026 alle ore 22:25 italiane al Maracanã Stadium di Rio de Janeiro, in Brasile. Entrambe le squadre arrivano all'appuntamento con un bilancio di 1-1: Baltimore ha battuto Indianapolis all'esordio prima di perdere 24-17 contro New Orleans, mentre Dallas ha perso contro i New York Giants e poi ha superato 37-20 i Washington Commanders. Si tratta della prima partita NFL disputata a Rio de Janeiro e del terzo incontro internazionale della storia dei Ravens. VEDI RAVENS-COWBOYS IN DIRETTA STREAMING SU BET365

I Baltimore Ravens arrivano alla sfida con il recupero di due pedine importanti: Zay Flowers e Nnamdi Madubuike sono ufficialmente attivi, mentre Dallas deve fare i conti con una difesa decimata dalle assenze. I Cowboys hanno infatti perso P.J. Locke, inserito in injured reserve, oltre a Malik Hooker, Cobie Durant e DeMarvion Overshown, tutti fuori per la partita. Sullo sfondo c'è anche la questione del terreno del Maracanã: dopo le preoccupazioni emerse durante la settimana, la NFL ha confermato che il campo ha superato i test obbligatori effettuati con NFLPA e ispettore indipendente. Prima del calcio d'inizio è possibile seguire il match anche attraverso altri palinsesti sportivi: su GOLDBET PUOI CONTROLLARE LE PARTITE DISPONIBILI IN DIRETTA, su LOTTOMATICA PUOI CONSULTARE IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI LIVE, mentre VINCITÙ PERMETTE DI VERIFICARE LA DISPONIBILITÀ DELLO STREAMING DI RAVENS-COWBOYS. Tre alternative da controllare prima del fischio d'inizio per verificare la disponibilità della diretta.

Dove vedere Ravens-Cowboys in diretta TV e streaming

Ravens-Cowboys sarà trasmessa in Italia in streaming su DAZN NFL Game Pass. Non è previsto un canale televisivo italiano lineare dedicato alla partita: il NFL Game Pass International su DAZN permette agli spettatori internazionali di seguire la gara in diretta. Il match è inoltre disponibile sulla piattaforma internazionale NFL Game Pass di DAZN, indipendentemente dalla programmazione televisiva statunitense.

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Come accedere allo streaming di Ravens-Cowboys

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Ravens-Cowboys: data, orario e informazioni sulla partita

Il calcio d'inizio è fissato per domenica 27 settembre alle ore 22:25 italiane al Maracanã Stadium di Rio de Janeiro, con la sfida disponibile in streaming su DAZN NFL Game Pass. Il confronto appartiene alla Week 3 della stagione NFL 2026, mette di fronte due squadre con record di 1-1 e rappresenta il primo incontro della NFL disputato a Rio de Janeiro. La gara è considerata formalmente una partita casalinga dei Cowboys, pur disputandosi in campo neutro internazionale.

Partita: Baltimore Ravens-Dallas Cowboys

Baltimore Ravens-Dallas Cowboys Competizione: NFL, regular season 2026

NFL, regular season 2026 Data: domenica 27 settembre 2026

domenica 27 settembre 2026 Orario: 22:25

22:25 Stadio: Maracanã Stadium, Rio de Janeiro, Brasile

Maracanã Stadium, Rio de Janeiro, Brasile Diretta TV: DAZN NFL Game Pass

DAZN NFL Game Pass Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Qui Baltimore Ravens

I Baltimore Ravens arrivano alla Week 3 con un bilancio di 1-1 e cercano di reagire dopo la sconfitta interna contro New Orleans. La squadra di Jesse Minter aveva iniziato la stagione con una netta vittoria per 41-23 a Indianapolis, prima di cedere 24-17 ai Saints nell'esordio casalingo. Contro Dallas l'obiettivo è ritrovare continuità offensiva, soprattutto attraverso il gioco di corsa e l'utilizzo delle formazioni pesanti.

Il sistema offensivo di Baltimore può contare su Lamar Jackson e Derrick Henry, una combinazione che permette ai Ravens di creare costantemente minacce sia sul perimetro sia tra i tackle. L'attacco utilizza frequentemente configurazioni con 12 e 13 personnel, sfruttando contemporaneamente più tight end: Mark Andrews e Durham Smythe sono i principali riferimenti di questo tipo di struttura. Il rientro di Zay Flowers, ufficialmente attivo dopo l'infortunio al tendine del ginocchio, aggiunge però una soluzione completamente diversa nel gioco verticale.

Anche la difesa riceve un rinforzo importante con il ritorno di Nnamdi Madubuike, ufficialmente attivo dopo il problema al collo. Il suo rientro aumenta la profondità e la capacità di pressione del front seven, reparto nel quale Baltimore può contare anche su Trey Hendrickson, Calais Campbell e Travis Jones. L'obiettivo sarà limitare il gioco di corsa dei Cowboys e contemporaneamente impedire a Dak Prescott di costruire possessi lunghi attraverso CeeDee Lamb e George Pickens.

Qui Dallas Cowboys

I Dallas Cowboys hanno un record di 1-1 dopo le prime due giornate. La squadra di Brian Schottenheimer ha perso 28-20 contro i New York Giants nella gara d'esordio, ma ha reagito nella Week 2 superando 37-20 i Washington Commanders. In quella partita Dak Prescott ha lanciato quattro touchdown, diventando inoltre il miglior quarterback nella storia della franchigia per touchdown passati, superando il precedente record di Tony Romo.

L'attacco dei Cowboys continua a ruotare attorno a Prescott, CeeDee Lamb, George Pickens, Jake Ferguson e Javonte Williams. Il gioco aereo ha mostrato segnali molto positivi nelle prime due partite, mentre il rendimento del gioco di corsa resta uno degli aspetti da osservare contro una difesa dei Ravens costruita per reggere il contatto. La linea offensiva deve inoltre fare a meno di Tyler Smith, ancora inserito nella lista degli indisponibili dopo l'intervento al pollice: il suo rientro non è previsto prima della Week 5.

La situazione è più complicata sul fronte difensivo. DeMarvion Overshown, Cobie Durant e Malik Hooker sono indisponibili, mentre P.J. Locke è stato inserito in injured reserve dopo l'infortunio al piede. L'assenza contemporanea di diversi titolari costringe Dallas a modificare il secondario e il reparto linebacker, con Caleb Downs e Jalen Thompson chiamati a sostenere maggiori responsabilità e con il rookie Jaishawn Barham nuovamente coinvolto nel ruolo di comunicatore difensivo.

La chiave tattica della partita

La principale chiave offensiva dei Ravens è rappresentata dalla capacità di combinare la corsa di Derrick Henry con le letture e le corse di Lamar Jackson. Baltimore può inoltre utilizzare contemporaneamente più tight end, costringendo la difesa di Dallas a schierare personale pesante e creando poi spazi per Henry o per Jackson. Il ritorno di Zay Flowers permette però a Baltimore di non dipendere esclusivamente dal gioco fisico: con il ricevitore nuovamente disponibile, il campo può essere allargato maggiormente.

Per i Cowboys sarà fondamentale impedire che Baltimore trasformi ogni possesso in una serie di situazioni favorevoli sul gioco di corsa. Dallas deve riuscire a contenere Henry senza lasciare a Jackson corsie centrali troppo ampie e, contemporaneamente, deve evitare di perdere gli uno contro uno sui ricevitori. In attacco, Prescott può invece provare ad attaccare un secondario ravennate chiamato a gestire diversi accoppiamenti, soprattutto con Lamb e Pickens.

Un elemento particolare è rappresentato dalle condizioni del Maracanã. Durante la settimana il terreno di gioco ha attirato numerose attenzioni e sono stati effettuati interventi per migliorarne la superficie; la NFL ha comunque confermato che il campo ha superato i test richiesti. Dallas ha effettuato un walk-around nello stadio sabato proprio per prendere confidenza con il terreno, mentre entrambe le squadre devono considerare un ambiente completamente diverso da quello abituale della regular season.

Probabili formazioni

Baltimore ha ricevuto due notizie importanti: Zay Flowers e Nnamdi Madubuike sono attivi, mentre Ronnie Stanley è indisponibile per l'infortunio al piede; al suo posto Carson Vinson, scelto nel Draft 2025, è chiamato al primo start della carriera in NFL. Dallas, invece, deve rinunciare a Overshown, Durant, Hooker, Locke, Emari Demercado e Ajani Cornelius.

Per l'attacco di Baltimore la struttura di base resta quella con Lamar Jackson, Derrick Henry, Zay Flowers, Rashod Bateman e Mark Andrews, con l'utilizzo di più tight end particolarmente importante. Dallas conferma Dak Prescott, Javonte Williams, CeeDee Lamb, George Pickens e Jake Ferguson, con Tyler Guyton, T.J. Bass, Cooper Beebe, Tyler Booker e Terence Steele sulla linea. Sul piano difensivo, le numerose assenze dei Cowboys modificano soprattutto secondaria e linebacker, mentre il ritorno di Madubuike rafforza il front seven dei Ravens.

BALTIMORE RAVENS: Lamar Jackson (QB); Derrick Henry (RB); Zay Flowers, Rashod Bateman, Chris Moore (WR); Mark Andrews, Durham Smythe (TE); Carson Vinson, John Simpson, Jovaughn Gwyn, Vega Ioane, Roger Rosengarten (OL). Difesa: Trey Hendrickson, Nnamdi Madubuike, Travis Jones, Calais Campbell; Roquan Smith, Trenton Simpson; Marlon Humphrey, Nate Wiggins, Kyle Hamilton, Malaki Starks, Jaylinn Hawkins. Allenatore: Jesse Minter.

DALLAS COWBOYS: Dak Prescott (QB); Javonte Williams (RB); George Pickens, CeeDee Lamb, Ryan Flournoy (WR); Jake Ferguson (TE); Tyler Guyton, T.J. Bass, Cooper Beebe, Tyler Booker, Terence Steele (OL). Difesa: Rashan Gary, Kenny Clark, Otito Ogbonnia, Donovan Ezeiruaku; Jaishawn Barham, Dee Winters; DaRon Bland, Caleb Downs, Shavon Revel Jr., Jalen Thompson e Markquese Bell. Allenatore: Brian Schottenheimer.