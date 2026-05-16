La LaLiga propone la sfida tra Rayo Vallecano-Villarreal, in programma domenica 17 maggio alle ore 19:00. I padroni di casa sono undicesimi a 42 punti e vogliono chiudere la stagione davanti al proprio pubblico, mentre il Villarreal, terzo a 68 punti, punta a consolidare la zona alta della classifica. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO SPAGNOLO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, allenato da Íñigo Pérez, si presenta con un 4-2-3-1 compatto e aggressivo. De Frutos e Díaz daranno velocità e imprevedibilità sulla trequarti, mentre Alemao sarà il riferimento offensivo.

Il Villarreal, guidato da Marcelino, risponde con un 4-4-2 offensivo e tecnico. Mikautadze e Moreno formeranno il tandem d’attacco, supportati da Pepe e Moleiro sulle corsie.

Le probabili formazioni di Rayo Vallecano-Villarreal

Ci si attende una gara interessante e ricca di ritmo, con il Villarreal favorito per qualità e obiettivi stagionali, ma il Rayo pronto a sfruttare intensità e fattore campo. In partite di questo livello, saranno decisivi equilibrio e concretezza sotto porta.

Rayo Vallecano (4-2-3-1): Batalla, Chavarría, Mendy, Lejeune, Ratiu, Valentin, Lopez, Garcia, Diaz, de Frutos, Alemao. Allenatore: Íñigo Pérez

Villarreal (4-4-2): Junior, Mourino, Foyth, Renato Veiga, Cardona, Pepe, Comesaña, Gueye, Moleiro, Moreno, Mikautadze. Allenatore: Marcelino

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