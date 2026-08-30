Il Santiago Bernabéu apre le porte a una sfida che mette subito alla prova le ambizioni di Real Madrid e Málaga. La prima gara domenicale della terza giornata di Liga EA Sports vede i Blancos di José Mourinho ricevere il Málaga di Funes, in un confronto che mette di fronte due squadre reduci da risultati differenti. VEDI REAL MADRID-MALAGA IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

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Real Madrid-Málaga: data, orario e informazioni sulla partita

La sfida è valida per la 3ª giornata di Liga EA Sports e si disputa al Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid. Il calcio d'inizio è fissato per domenica 30 agosto alle ore 17:00.

Partita: Real Madrid-Málaga

Real Madrid-Málaga Competizione: Liga EA Sports

Liga EA Sports Data: domenica 30 agosto 2026

domenica 30 agosto 2026 Orario: 17:00

17:00 Stadio: Santiago Bernabéu

Santiago Bernabéu Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

Il Real Madrid arriva alla sfida da capolista con 6 punti, frutto di due vittorie consecutive. Il Málaga, invece, ha raccolto un solo punto nelle prime due giornate e occupa attualmente il sedicesimo posto.

I Blancos hanno segnato 6 gol, subendone 2, mentre il Málaga ha iniziato il campionato con un pareggio e una sconfitta. La squadra di Mourinho vuole quindi continuare la propria corsa al vertice, mentre gli ospiti proveranno a rendere la trasferta del Bernabéu il più complicata possibile.

Il momento del Real Madrid

Il Real Madrid ha iniziato la stagione con il piede giusto. Dopo la vittoria ottenuta allo scadere contro l'Espanyol, la formazione di José Mourinho ha dato una risposta ancora più convincente nel recupero della prima giornata contro la Real Sociedad.

Al Bernabéu è arrivato un netto 4-1, con Mbappé assoluto protagonista grazie a una tripletta. A completare il risultato è stato Vinicius, autore dell'altra rete dei Blancos.

Mourinho ha comunque evidenziato alcuni momenti di difficoltà, soprattutto nella prima parte della gara. La squadra non è ancora brillante per tutti i 90 minuti e presenta ancora alcuni margini di crescita nella fase di pressione e nella gestione delle partite.

Il rendimento complessivo, però, è estremamente positivo. Sei punti in classifica, sei gol realizzati e due vittorie consecutive rappresentano un ottimo punto di partenza per lo Special One.

La sfida contro il Málaga appare sulla carta meno complicata rispetto alle prime uscite, ma Mourinho non sembra intenzionato a sottovalutare l'impegno. Il tecnico portoghese dovrebbe infatti affidarsi a una formazione competitiva, con Mbappé confermato come riferimento offensivo e Vinicius pronto ad agire sulla destra.

Grande attenzione anche per Diomande, candidato a partire dal primo minuto, mentre Bellingham dovrebbe occupare la posizione di trequartista. In mezzo al campo spazio ancora a Valverde e a Bernardo, reinventato come centrocampista davanti alla difesa.

Il Real Madrid vuole quindi centrare la terza vittoria consecutiva e continuare a guidare la classifica.

Il momento del Málaga

Il Málaga arriva al Santiago Bernabéu dopo il pareggio per 1-1 contro il Deportivo, risultato che ha permesso alla squadra di conquistare il secondo punto della stagione.

La formazione di Funes ha mostrato indicazioni positive sul piano della prestazione, anche se manca ancora la prima vittoria in campionato. Il pareggio ha comunque permesso ai biancocelesti di trovare fiducia e soprattutto di festeggiare il primo gol stagionale di Chupe.

Il centravanti si è finalmente sbloccato e rappresenta una delle principali speranze del Málaga nella difficile corsa alla salvezza. Contro il Real Madrid il compito sarà però decisamente più complicato.

Funes dovrebbe confermare il 4-1-4-1, un sistema pensato soprattutto per limitare le iniziative offensive dei Blancos e proteggere maggiormente la propria area di rigore.

Chupe sarà il riferimento offensivo, mentre sulle fasce agiranno Munoz e Cruz, con Dotor e Lorenzo al centro. Davanti alla difesa dovrebbe invece essere confermato Merino, elemento fondamentale per gli equilibri della squadra.

Il Málaga sa di partire sfavorito, ma proverà a sfruttare ogni possibile ripartenza per mettere in difficoltà una difesa che ha già mostrato qualche momento di vulnerabilità.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Dumfries, Hujisen, Konate, Cucurella; Bernardo, Valverde; Diomande, Bellingham, Vinicius; Mbappe. Allenatore: Mourinho.

Málaga (4-1-4-1): Herrero; Puga, Recio, Galilea, Rafita; Merino; Cruz, Dotor, Lorenzo, Munoz; Chupe. Allenatore: Funes.