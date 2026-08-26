Real Madrid-Real Sociedad si gioca mercoledì 26 agosto 2026 allo stadio Santiago Bernabéu di Madrid, con calcio d'inizio fissato alle 21:00. La sfida è valida per il recupero della prima giornata della Liga 2026/27, rinviata in precedenza per permettere alle due squadre di affrontare al meglio la preparazione estiva. La partita è disponibile nel palinsesto di Bet365 e può essere seguita da computer, smartphone e tablet, nel rispetto delle condizioni previste dall'operatore: VEDI REAL MADRID-REAL SOCIEDAD IN STREAMING SU BET365.

Prima del calcio d'inizio è possibile guardare il match anche su altri palinsesti sportivi: su Goldbet trovi le partite disponibili in diretta, su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentre Vincitù permette di accedere allo streaming di Real Madrid-Real Sociedad. Tre alternative da verificare subito per scegliere la piattaforma più adatta e arrivare pronti al fischio d'inizio.

Dove vedere Real Madrid-Real Sociedad in diretta TV e streaming

Real Madrid-Real Sociedad sarà disponibile in diretta streaming nei palinsesti di Bet365, Vincitù, Goldbet e Lottomatica. La partita inizieràe potrà essere seguita da computer, smartphone e tablet compatibili, nel rispetto delle condizioni previste dal singolo operatore.

Bet365 rappresenta la prima soluzione per chi vuole cercare direttamente la partita nel palinsesto live. Dopo aver effettuato l'accesso, sarà sufficiente aprire la sezione dedicata al calcio, selezionare la Liga e trovare Real Madrid-Real Sociedad tra gli appuntamenti di giornata. Accedi al palinsesto Bet365 e cerca Real Madrid-Real Sociedad.

Come accedere allo streaming di Real Madrid-Real Sociedad

Scegliere l'operatore; Accedere al proprio account oppure completare la registrazione; Aprire la sezione dedicata agli eventi live; Selezionare il calcio e la Liga; Cercare Real Madrid-Real Sociedad tra le partite di mercoledì 26 agosto; Verificare le condizioni richieste per accedere alla diretta.

Le modalità possono cambiare in base all'operatore e allo stato dell'account. Prima del calcio d'inizio è quindi consigliabile controllare termini, condizioni e disponibilità dello streaming direttamente sulla piattaforma scelta.

Real Madrid-Real Sociedad: data, orario e informazioni sulla partita

Partita : Real Madrid-Real Sociedad

: Real Madrid-Real Sociedad Competizione : Liga

: Liga Data : mercoledì 26 agosto 2026

: mercoledì 26 agosto 2026 Orario : 21:00

: 21:00 Stadio : Santiago Bernabeu

: Santiago Bernabeu Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

La sfida si giocherà mercoledì 26 agosto ed il calcio d'inizio è

Il Real Madrid è chiamato a cominciare nel migliore dei modi questo campionato, mentre la Real Sociedad vorrà non sfigurare contro i fenomeni in maglia bianca.

Il momento di forma del Real Madrid

Il Real Madrid ha conquistato i primi tre punti della stagione, ma la prestazione contro l'Espanyol ha evidenziato ancora diversi aspetti da migliorare. Mourinho ha a disposizione una rosa profondamente rinnovata e deve trovare rapidamente il giusto equilibrio tra i tanti nuovi acquisti e i giocatori già presenti in squadra. La qualità non manca, con Mbappé, Vinícius Júnior, Bellingham e Güler pronti a guidare l'attacco, ma il tecnico portoghese dovrà lavorare sulla continuità della squadra.

Il momento di forma della Real Sociedad

Per la Real Sociedad l'inizio è stato invece negativo. La sconfitta contro il Betis ha lasciato la squadra senza punti e ora arriva subito l'impegno contro una delle favorite per il titolo. Servirà quindi una prestazione di grande attenzione, soprattutto per limitare il potenziale offensivo dei padroni di casa e provare a conquistare un risultato positivo in uno degli stadi più difficili della Liga.

WALSALL, INGHILTERRA - 25 LUGLIO: Pellegrino Matarazzo, allenatore della Real Sociedad, assiste all'amichevole pre-campionato tra Wolverhampton Wanderers e Real Sociedad al Pallet-Track Bescot Stadium il 25 luglio 2026 a Walsall, Inghilterra. (Foto di David Rogers/Getty Images)

Le probabili formazioni di Real Madrid-Real Sociedad

Mourinho dovrebbe confermare il 4-3-3, puntando sulla qualità del centrocampo e sul tridente formato da Güler, Mbappé e Vinícius Júnior. La Real Sociedad dovrebbe rispondere con lo stesso modulo, affidandosi a Kubo, Oyarzabal e Barrenetxea nel reparto offensivo. Le formazioni restano comunque indicative e potrebbero subire variazioni prima del calcio d'inizio.

Real Madrid (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen, Cucurella; Silva, Bellingham, Valverde; Güler, Mbappé, Vinícius Júnior.

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Aramburu, Zubeldia, Martín, Gómez; Herrera, Sučić, Soler; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea.