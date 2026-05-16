Dove vedere Real Oviedo-Alaves in diretta tv e streaming gratis

Nella royal rumble per la lotta salvezza nel campionato spagnolo una sfida decisiva è quella tra Oviedo e Alaves, che si terrà allo Stadio Nuevo Carlos Tartiere domani, 17 maggio alle 19:00. Il Real Oviedo è già matematicamente retrocesso, fino ad ora unica ad essere già in Segunda División. Il Deportivo Alaves invece conta 40 punti ed ha bisogno di una vittoria per allontanarsi dalla zona che scotta. Per scoprire come non perdere nemmeno un minuto del match, continua a leggere l'articolo.

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Il momento delle due squadre

Il Real Oviedo ha terminato la sua stagione con la retrocessione. Le ultime due partite saranno un mero esercizio di stile dato che il proprio destino è già segnato ed il pensiero è già alla prossima stagione, in cui si ripartirà dalla serie cadetta. L'Oviedo aveva provato a scalare la classifica nelle battute finali, ma i punti di distacco erano davvero troppi e non è bastato l'impegno profuso nelle ultime sfide. Il Deportivo Alaves invece è ancora in lotta per non retrocedere e sta guadagnando importanti vittorie: nelle ultime quattro partite ha vinto due partite e perso soltanto una sfida. In trasferta contro l'Oviedo si presenta con la sorprendente vittoria strappata contro il Barcellona per 1-0.

Le probabili formazioni di Real Oviedo-Alaves

Il Real Oviedo scende in campo con il 4-3-3, provando più che a strappare punti a inscenare una buona prestazione davanti ai suoi tifosi. Il Deportivo invece risponde con un modulo più contenitivo: una difesa a cinque con tre centrocampisti e due riferimenti offensivi, Martínez e Diabate.

Real Oviedo (4-3-3): Escandell; Vidal, Bailly, Costas, Alhassane; Sibo, Colombatto, Reina; Chaira, Vinas, Cazorla. Allenatore: Almada.

Deportivo Alavés (5-3-2): Sivera; Perez, Tenaglia, Koski, Parada, Rebbach; Guridi, Blanco, Suarez; Martinez, Diabate. Allenatore: Quique.

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