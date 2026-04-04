Dove vedere Oviedo-Siviglia in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Oviedo-Siviglia: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 4 aprile 2026 (modifica il 4 aprile 2026 | 19:32)

Real Oviedo-Siviglia si presenta come uno dei match più avvincenti della trentesima giornata del campionato spagnolo. I padroni di casa sono ultimi in classifica e senza risultati a stretto giro la permanenza in massima serie è compromessa. Il Siviglia, invece, rischia ancora una clamorosa retrocessione. La partita è in programma domani, 5 aprile, alle 18:30. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI OVIEDO-SIVIGLIA SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il Real Oviedo ha raccolto soltanto quattro vittorie in questa stagione, nessun'altra squadra ne ha strappate altrettante o di meno. Risultato che, di per sé, rende l'idea delle difficoltà che l'Oviedo ha incontrato in questa stagione e che non è riuscito a superare. Nelle ultime cinque partite ha perso in tre occasioni, rimediando un pareggio e battendo sorprendentemente il Valencia con il risultato di 1-0. Un moto di orgoglio che subito si è spento la settimana scorsa, in occasione della sfida contro il Levante, che ha vinto 4-2 tra le mura amiche.

Non è più incoraggiante il trend di risultati del Siviglia. Infatti, la squadra di Garcia Plaza non vince da ben quattro partite e l'ultima vittoria è stata acciuffata più di un mese fa contro il Getafe di Bordalás per il risultato di 0-1. Il club rischia una sanguinosa retrocessione dato che al momento conta 31 punti ed il Maiorca, oggi terzultimo, ne ha 28, soltanto tre in meno. La formazione di Garcia si affiderà ad i suoi leader tecnici per provare a restare a debita distanza dalla zona che scotta, anche se quest'anno tra le tante difficoltà incontrate c'è stata proprio la carenza di leadership in mezzo al campo.

Le probabili formazioni di Oviedo-Siviglia — Il Real Oviedo arriva al match casalingo con un 4-2-3-1, in cui il riferimento offensivo sarà Vinas, coadiuvato dal veterano Cazorla, Reina e Chaira. La formazione di Plaza invece risponderà molto probabilmente un 4-3-3, con una batteria avanzata composta da Vargas, Maupay e Alexis.

Real Oviedo (4-2-3-1): Escandell; Vidal, Bailly, Costas, Lopez; Sibo, Fonseca; Chaira, Reina, Cazorla; Vinas. Allenatore: Almada.

Sevilla (4-3-3): Vlachodimos; Carmona, Gudelj, Salas, Suazo; Sanchez, Mendy, Sow; Vargas, Maupay, Alexis. Allenatore: Garcia Plaza.