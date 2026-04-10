Dove vedere Real Sociedad-Alaves in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Siviglia-Atletico Madrid: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 10 aprile 2026 (modifica il 10 aprile 2026 | 21:02)

La LaLiga continua a regalare incertezza ed equilibrio, con una classifica ancora tutta da definire. Tra le sfide più delicate della 31ª giornata spicca quella tra Siviglia e Atlético Madrid, in programma sabato 11 aprile alle ore 21:00 allo Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Un match che mette in palio punti pesantissimi per obiettivi completamente diversi: salvezza da una parte, zona Champions dall’altra. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI SIVIGLIA-ATLETICO MADRID SU BET365

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Il momento delle due squadre — Il momento del Siviglia è tra i più complicati della stagione. La squadra andalusa si trova al quartultimo posto con 31 punti, appena sopra la zona retrocessione. Il margine di sicurezza è minimo: solo due punti di vantaggio sull’Elche e cinque sul Levante. A preoccupare maggiormente, però, è il rendimento recente. I biancorossi arrivano da tre sconfitte consecutive e, più in generale, non vincono da cinque giornate. Un trend negativo che rischia di compromettere seriamente la corsa alla salvezza proprio nella fase decisiva del campionato. La pressione è quindi altissima: davanti al proprio pubblico, il Siviglia è chiamato a reagire per evitare di essere risucchiato definitivamente nella lotta per non retrocedere.

Situazione diversa per l’Atlético Madrid, che continua a inseguire un piazzamento tra le prime tre. La squadra allenata da Diego Simeone è attualmente in piena corsa per il terzo posto, conteso punto a punto con il Villarreal. I Colchoneros hanno raccolto 57 punti e si trovano a una sola lunghezza dal Villarreal, rendendo ogni partita decisiva in questo sprint finale. Tuttavia, anche l’Atlético non attraversa il suo miglior momento: le recenti sconfitte contro Real Madrid e Barcellona hanno evidenziato qualche difficoltà contro le big. Nonostante ciò, la qualità della rosa resta elevata e l’obiettivo Champions è ancora pienamente alla portata.

Le probabili formazioni di Siviglia-Atletico Madrid — Il Siviglia dovrebbe affidarsi a un undici compatto, cercando equilibrio tra difesa e ripartenze; mentre l’Atlético punterà su talento e dinamismo in avanti, sfruttando anche il momento di fiducia della squadra derivante dalla vittoria contro il Barcellona in Champions League, nel segno dei suoi attaccanti.

Siviglia (4-3-3): Vlachodimos; Carmona, Salas, Nianzou, Oso; Gudelj, Vargas, Juanlu; Mendy, Sow, Adams. Allenatore: Luis García Plaza.

Atlético Madrid (4-3-3): Musso; Ruggeri, Molina, Pubill, Le Normand; Koke, Llorente; Griezmann, Alvarez, Lookman; Simeone. Allenatore: Diego Simeone.