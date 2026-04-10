Dove vedere Real Sociedad-Alaves in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Real Sociedad-Alaves: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 10 aprile 2026 (modifica il 10 aprile 2026 | 14:02)

La sfida valida per la trentunesima giornata del campionato spagnolo tra Real Sociedad e Alaves si terrà sabato 11 aprile alle 14:00. Il match, dallo Stadio San Sebastián, metterà di fronte due squadre con percorsi diversi e gli equilibri de LaLiga, che ancora non ha niente di certo date le vicinanze in classifica in termini di punti. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI REAL SOCIEDAD-ALAVES SU BET365

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Il momento delle due squadre — La Real Sociedad si presenta alla sfida al settimo posto con 41 punti in classifica. La squadra di Matarazzo sta lottando per entrare nei gradini che consentono l'accesso alle competizioni europee. Il Celta Vigo, al sesto posto, dista tre punti, mentre il Betis ne ha 44. La Champions League è lontana ben sedici punti, ma Europa League e Conference sono alla portata della squadra di San Sebastián. Con tre vittorie nelle ultime cinque giornate, la Real Sociedad ha le carte in regola per riuscire a fare lo sgambetto alle sue dirette rivali.

Discorso diverso per il Deportivo Alaves, che nonostante non è nella zona retrocessione ha pochi punti di vantaggio. L'Elche, al terzultimo posto, conta 29 punti, mentre il Deportivo 32. Dal quattordicesimo posto in poi tutte le squadre sono racchiuse in pochissimi punti, quindi è necessario raccoglierne quanti più possibile in queste ultime giornate del campionato spagnolo. L'Alaves segue un buon trend di risultati, non ha infatti perso nessuna partita nelle ultime tre gare giocate contro Villarreal, Celta Vigo e Osasuna.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Alaves — La Real Sociedad Sociedad si presenta alla sfida con il suo solito 4-2-3-1, con Oyarzabal unico riferimento offensivo che sarà coadiuvato da Mendez, Sucic e Guedes. L'Alaves invece risponderà con il 4-4-2, modulo solido che permette solidità in cui un centrocampo solido supporterà la coppia offensiva, composta da Martínez e Boye.

REAL SOCIEDAD (4-2-3-1): Remiro; Arambarru, Elustondo, Caleta-Car, Gomez; Turrientes, Soler; Mendez, Sucic, Guedes; Oyazarbal.

ALAVES (4-4-2): Sivera; Otto, Tenaglia, Pacheco, Parada; Perez, Ibanez, Blanco, Alena; Martinez, Boye.