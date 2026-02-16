Real Sociedad B-Malaga: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie B spagnola su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 16 febbraio - 16:36

Quella tra Real Sociedad B e Malaga è una partita che mette di fronte esigenze opposte ma ugualmente forti: da un lato la necessità di allontanarsi dalla zona retrocessione, dall’altro la spinta verso i piani alti e la rincorsa alla promozione.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis il match di Serie B spagnola:

Real Sociedad B-Malaga: dove vedere la Serie B Spagnola in Streaming e in Tv — REAL SOCIEDAD B MALAGA SERIE B SPAGNOLA DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida tra Real Sociedad B e Malaga in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Qui Real Sociedad B — La Real Sociedad B si presenta all’appuntamento con una classifica complicata ma con segnali recenti di reazione. La squadra basca è coinvolta nella lotta per non scendere e condivide il bottino punti con altre formazioni pericolosamente vicine alla zona rossa. Nell’ultimo turno ha pareggiato in casa 1-1 contro il Las Palmas, mostrando ordine ma poca incisività, mentre nella gara successiva è riuscita a piazzare un colpo importante in trasferta superando l’Andorra per 2-1, risultato che ha ridato fiducia all’ambiente

Qui Malaga — Il Malaga arriva invece con un trend decisamente più brillante e con numeri che raccontano una delle squadre più calde del momento. Gli andalusi hanno infilato sei vittorie consecutive contro Albacete, Almeria, Sporting Gijon, Ceuta, Cordoba e Burgos, prima di fermarsi con la sconfitta esterna per 2-1 contro il Mirandés. La reazione è stata immediata: successo in rimonta per 2-1 sul Cultural Leonesa nell’ultima uscita, prova di carattere che ha confermato il buon momento.

Real Sociedad B-Malaga, probabili formazioni — Real Sociedad B (4-4-2): Arana; Dadie, Beitia, Kita, Balda; Astiazaran, Carbonell, Aguirre, Marchal; Gorosabel, Zarranz. Allenatore: Jon Ansotegi

Malaga (4-3-3): Herrero; Puga, Murillo, Montero, Garrido; Dotor, Merino, Dani Lorenzo; Larrubia, Chupete, Munoz. Allenatore: Juan Funes

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis la Serie B spagnola: