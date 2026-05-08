Lo streaming gratis della gara Real Sociedad-Betis: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365
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Nuovo appuntamento con LaLiga che propone una sfida molto interessante in chiave europea: Real Sociedad-Betis, in programma sabato 9 maggio alle ore 21:00. La Real Sociedad, ottava a 43 punti, cerca un successo per rientrare nella corsa alle posizioni che valgono l’Europa, mentre il Betis, quinto a 50 punti, vuole consolidare il proprio piazzamento. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365
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Il momento delle due squadreLa Real Sociedad, allenata da Sergio Francisco, si presenta con un 4-3-3 tecnico e dinamico, che punta su possesso palla e qualità sugli esterni. Kubo e Barrenetxea saranno fondamentali per creare superiorità, con Guedes riferimento offensivo.
Il Betis, guidato da Manuel Pellegrini, risponde con un 4-2-3-1 offensivo e ben organizzato, basato su qualità tra le linee e velocità negli ultimi metri. Antony ed Ezzalzouli agiranno sugli esterni, con Fornals a supporto del centravanti Hernández.
Le probabili formazioni di Real Sociedad-BetisCi si attende una partita equilibrata e di buon livello tecnico, con entrambe le squadre intenzionate a giocare e a cercare il controllo del match. La Real Sociedad proverà a sfruttare il fattore campo, mentre il Betis cercherà di colpire con qualità e cinismo. In una sfida così importante, gli episodi e la precisione sotto porta saranno determinanti.
Real Sociedad (4-3-3): Remiro, Aramburu, Caleta-Car, Martin, Gomez, Mendez, Gorrotxategi, Soler, Kubo, Guedes, Barrenetxea. Allenatore: Sergio Francisco
Betis (4-2-3-1): Pau Lopez, Firpo, Gomez, Natan, Bellerin, Roca, Amrabat, Ezzalzouli, Fornals, Antony, Hernandez. Allenatore: Manuel Pellegrini
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