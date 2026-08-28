Il Reale Arena di Anoeta apre le porte alla sfida tra Real Sociedad ed Espanyol, con i baschi pronti a fare il loro esordio stagionale davanti al proprio pubblico. Il terzo impegno della Liga EA Sports mette di fronte i Txuri-urdin di Pellegrino Matarazzo e l'Espanyol, in una partita importante soprattutto per i padroni di casa, ancora a secco di punti dopo un calendario particolarmente complicato. VEDI REAL SOCIEDAD-ESPANYOL IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

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Dove vedere Real Sociedad-Espanyol in diretta TV e streaming

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Come accedere allo streaming di Real Sociedad-Espanyol

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Real Sociedad-Espanyol: informazioni sulla partita

La sfida rappresenta il terzo impegno stagionale della Liga EA Sports e coincide con l'esordio casalingo della Real Sociedad. La squadra di Matarazzo è ancora alla ricerca dei primi punti del campionato dopo le due sconfitte maturate contro Betis e Real Madrid.

Partita: Real Sociedad-Espanyol

Real Sociedad-Espanyol Competizione: Liga EA Sports

Liga EA Sports Giornata: 3ª giornata

3ª giornata Stadio: Reale Arena-Anoeta

Reale Arena-Anoeta Streaming verificato: Bet365 e Vincitù

l momento della Real Sociedad

Il calendario non è stato tenero con la Real Sociedad, costretta ad affrontare due trasferte particolarmente complicate nelle prime due giornate. Prima è arrivata la sfida sul campo del Betis, terminata con una sconfitta, poi il viaggio al Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, dove i Txuri-urdin hanno resistito per circa un'ora prima di crollare nella parte conclusiva dell'incontro.

Nonostante le due sconfitte, la formazione di Pellegrino Matarazzo ha mostrato indicazioni positive. A Siviglia la Real Sociedad avrebbe meritato qualcosa in più, mentre contro il Real Madrid per buona parte della gara è riuscita a mantenere una buona organizzazione, mostrando anche una manovra più corale rispetto ai Blancos.

Ora arriva finalmente l'esordio davanti al proprio pubblico. La sfida contro l'Espanyol rappresenta una prima occasione concreta per trasformare le buone prestazioni in punti e dare una svolta a un avvio di campionato inevitabilmente complicato dai due impegni esterni.

Per questa partita Matarazzo può contare su una formazione competitiva, mentre tra gli indisponibili figurano Alvaro Odriozola, Pablo Marin e Jon Gorrotxategi. Non risultano invece giocatori squalificati.

Il momento dell'Espanyol

L'Espanyol ha iniziato il campionato con una vittoria contro il Levante, prima di andare incontro a una sconfitta amara contro il Real Madrid. La squadra catalana ha quindi raccolto tre punti nelle prime due giornate e arriva ad Anoeta con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo contro una Real Sociedad ancora ferma a quota zero.

Il successo contro il Levante ha permesso all'Espanyol di iniziare con il piede giusto, mentre la sfida contro i campioni del Real Madrid ha lasciato soprattutto il rammarico per il risultato maturato nel finale. La trasferta di San Sebastián rappresenta quindi un nuovo banco di prova per capire le reali ambizioni della formazione catalana.

L'Espanyol dovrà però fare a meno di Leandro Cabrera, squalificato, oltre agli indisponibili Kike Garcia e Javi Puado. Una situazione che potrebbe costringere la squadra a modificare alcune delle proprie scelte iniziali.