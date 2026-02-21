Real Sociedad-Oviedo: dove vedere la Liga in Streaming e in Tv

Real Sociedad Oviedo: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Liga spagnola su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 21 febbraio - 08:06

Sabato 21 febbraio 2026, alle ore 14:00, la 25ª giornata della La Liga propone al Reale Arena di San Sebastián la sfida tra la Real Sociedad e la Real Oviedo: in palio punti pesanti per l'Europa e la salvezza.

La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica.

Qui Real Sociedad — La Real Sociedad arriva a questo appuntamento dopo una battuta d’arresto pesante al Bernabéu, dove è stata superata 4-1 dal Real Madrid CF: una sconfitta che ha interrotto la serie positiva dei baschi, nonostante il gol del momentaneo pareggio firmato da Oyarzabal.

La squadra di Matarazzo resta comunque ottava in classifica con 31 punti in 24 partite, frutto di 8 vittorie, 7 pareggi e 9 sconfitte, con 34 gol segnati e 35 subiti. Numeri che raccontano un campionato altalenante, ma con un rendimento casalingo in netta crescita: al San Sebastián sono arrivate tre vittorie consecutive e l’obiettivo è centrare il quarto successo interno di fila, traguardo che non si verifica dal 2023.

Qui Oviedo — Situazione molto più delicata per il Real Oviedo, ultimo in classifica con 16 punti in 23 gare (4 vittorie, 4 pareggi e 15 sconfitte), 13 gol realizzati e 29 subiti. La squadra allenata da Almada arriva da una sconfitta per 1-2 contro l’Athletic Bilbao, risultato che ha confermato le difficoltà nel trovare continuità.

L’Oviedo ha vinto solo una delle ultime uscite significative e fatica soprattutto in fase realizzativa: in molte partite non è riuscito a segnare, dato che incide pesantemente sulla classifica. In trasferta il rendimento resta complesso, con poche reti segnate e una fase difensiva spesso sotto pressione.

Real Sociedad-Oviedo, probabili formazioni — Real Sociedad (4-2-3-1): Remiro; Aramburu, Martin, Zubeldia, Munoz; Herrera, Gorrotxategi; Marin, Soler, Guedes; Oyarzabal. Allenatore: Matarazzo.

Real Oviedo (4-2-3-1): Escandell; Vidal, Bailly, Carmo, Lopez; Sibo, Colombatto; Hassan, Reina, Chaira; Vinas. Allenatore: Almada.

