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Nuovo appuntamento con LaLiga che propone la sfida tra Real Sociedad-Valencia, in programma domenica 17 maggio alle ore 19:00. I baschi sono noni a 43 punti e vogliono chiudere la stagione con continuità, mentre il Valencia, quattordicesimo a 39 punti, cerca punti per consolidare la propria posizione in classifica. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO SPAGNOLO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365
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Il momento delle due squadreLa Real Sociedad, guidata da Sergio Francisco, si presenta con un 4-3-3 tecnico e ben organizzato. Kubo e Barrenetxea saranno le principali armi offensive sugli esterni, mentre Soler e Mendez garantiranno qualità in mezzo al campo.
Il Valencia, allenato da Carlos Corberan, risponde con un 4-2-3-1 equilibrato. Danjuma e Almeida daranno imprevedibilità sulla trequarti, mentre Beltrán sarà il riferimento offensivo.
Le probabili formazioni di Real Sociedad-ValenciaCi si attende una partita equilibrata, con la Real Sociedad leggermente favorita per qualità e organizzazione, ma il Valencia pronto a sfruttare le ripartenze. In sfide di questo livello, ritmo e precisione negli ultimi metri saranno decisivi.
Real Sociedad (4-3-3): Remiro, Aramburu, Caleta-Car, Martin, Gomez, Mendez, Gorrotxategi, Soler, Kubo, Guedes, Barrenetxea. Allenatore: Sergio Francisco
Valencia (4-2-3-1): Agirrezabala, Gaya, Copete, Tarrega, Correia, Pepelu, Guerra, Danjuma, Almeida, Lopez, Beltran. Allenatore: Carlos Corberan
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