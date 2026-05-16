Nuovo appuntamento con LaLiga che propone la sfida tra Real Sociedad-Valencia, in programma domenica 17 maggio alle ore 19:00. I baschi sono noni a 43 punti e vogliono chiudere la stagione con continuità, mentre il Valencia, quattordicesimo a 39 punti, cerca punti per consolidare la propria posizione in classifica. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO SPAGNOLO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

PER GUARDARE IL CALCIO E GLI ALTRI SPORT PUOI ANCHE CLICCARE QUI PER SFRUTTARE I VANTAGGI DI VINCITU

Dove vedere Real Sociedad-Valencia in diretta TV e streaming LIVE

La partita è disponibile in diretta streaming su

. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, è possibile accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale durante l’incontro.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di BET365

Live Streaming

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di VINCITU

Tutto il calcio in streaming

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a BET365

Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

Cercare Real Sociedad-Valencia nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre

La

, guidata da Sergio Francisco, si presenta con un 4-3-3 tecnico e ben organizzato. Kubo e Barrenetxea saranno le principali armi offensive sugli esterni, mentre Soler e Mendez garantiranno qualità in mezzo al campo.

Il Valencia, allenato da Carlos Corberan, risponde con un 4-2-3-1 equilibrato. Danjuma e Almeida daranno imprevedibilità sulla trequarti, mentre Beltrán sarà il riferimento offensivo.

Le probabili formazioni di Real Sociedad-Valencia

Ci si attende una partita equilibrata, con la Real Sociedad leggermente favorita per qualità e organizzazione, ma il Valencia pronto a sfruttare le ripartenze. In sfide di questo livello, ritmo e precisione negli ultimi metri saranno decisivi.

Real Sociedad (4-3-3): Remiro, Aramburu, Caleta-Car, Martin, Gomez, Mendez, Gorrotxategi, Soler, Kubo, Guedes, Barrenetxea. Allenatore: Sergio Francisco

Valencia (4-2-3-1): Agirrezabala, Gaya, Copete, Tarrega, Correia, Pepelu, Guerra, Danjuma, Almeida, Lopez, Beltran. Allenatore: Carlos Corberan

CLICCA QUI PER GUARDARE LA LIGA IN DIRETTA LIVE ED ACCEDERE ALLO STREAMING TV GRATIS CON BET365

OPPURE FAI CLICK QUI PER VEDERE IL CALCIO E LO SPORT IN STREAMING GRATIS CON VINCITU