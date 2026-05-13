La sfida tra New York Red Bulls e Columbus Crew mette di fronte due squadre che stanno vivendo una stagione complicata, ma che vedono in questa partita una possibile svolta per rilanciarsi nella corsa playoff della Eastern Conference. Nonostante la classifica non sorrida pienamente a nessuna delle due, il match promette intensità e spettacolo, anche perché entrambe arrivano con la necessità di dare continuità ai propri obiettivi e interrompere un andamento troppo discontinuo.

I Red Bulls proveranno a sfruttare il fattore campo e l’entusiasmo ritrovato dopo l’ultima vittoria contro Chicago, mentre Columbus cerca risposte immediate dopo due sconfitte consecutive che hanno rallentato bruscamente il momento positivo costruito nelle settimane precedenti.. Guarda ora il Match tra Red Bulls e Columbus GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Red Bulls-Columbus: probabili formazioni

: Horvath; Marshall-Rutty, Nealis, Voloder, Dos Santos; Mehmeti, Forsberg, Donkor; Cowell, Hall, Ruvalcaba.

Columbus Crew (4-4-2): Schulte, Moreira, Camacho, Zawadzki, Herrera, Picard, Gomes, Chambost, Arfsten, Rossi, Habroune.

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