Oltre a Treviso-BC Roma il programma del sabato della prima giornata di LBA 2026-2027 propone anche la sfida del Palabigi tra Reggio Emilia e Trento. I padroni di casa potranno contare sulla continuità garantita da buona parte del gruppo della passata stagione, mentre la compagine ospite si presenta al debutto dopo una preseason particolarmente positiva. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

Si tratta della tredicesima stagione consecutiva nel massimo campionato italiano per la Dolomiti Energia che deve provare ad invertire il trend negativo dello scorso anno, quando perse sia sul parquet emiliano, sia in casa contro Reggio Emilia. Prima della palla a due puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Reggiana-Trento in TV e streaming

Reggiana-Trento si gioca sabato 26 settembre alle ore 20:30 al Palabigi di Reggio Emilia ed è valida per il primo turno della Serie A di Basket (LBA) 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su LBA TV. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di LBA TV, disponibile e scaricabile su PC, tablet e smartphone.

Qui Reggiana

La squadra diriparte da una base solida, con buona parte del roster della scorsa stagione confermata, ma dovrà trovare rapidamente l'intesa con i nuovi innesti.

In cabina di regia ci sono Lorenzo Uglietti e Kenneth “Speedy” Smith, mentre tra gli esterni spiccano Jaylen Barford, autore di 15 punti di media nell'ultima stagione, e il nuovo Rob Edwards. Sotto canestro sono rimasti JT Thor, Luca Severini e Jaime Echenique, ai quali si aggiunge Derek Ogbeide.

La preseason, però, non ha permesso alla squadra di lavorare nelle condizioni ideali a causa degli impegni con le Nazionali e di alcuni acciacchi. Lo stesso Priftis ha sottolineato: «In questa fase della stagione nessuna squadra è al 100% o vicina ad esserlo». Contro Trento, il tecnico greco indica due aspetti decisivi: «Per noi sarà fondamentale mantenere altissimo il livello di attenzione fin dai primi secondi di ogni azione difensiva e riuscire a controllare i rimbalzi».

Qui Trento

Lasi presenta invece con l'entusiasmo di una preseason chiusa cone con un gruppo molto giovane, dall'età media di 24,8 anni. Coachpuò contare anche su Jose Alfred “Jota”e Federico, protagonisti di una preparazione positiva, mentre non sarà disponibile Patrick, fermo per circa quattro mesi dopo l'operazione al ginocchio.

L'esperienza di Toto Forray, alla diciassettesima stagione con Trento, resta un punto di riferimento all'interno di un roster che punta molto su energia e rapidità. «Il gruppo è carico e desideroso di fare bene, nonostante si giochi su un campo difficile contro una squadra forte», ha spiegato il capitano. Rossi, invece, chiede soprattutto un approccio adeguato: «Quello che dobbiamo pretendere è un buon approccio alla partita, con la giusta durezza e la giusta concentrazione».

Reggiana-Trento, probabili formazioni

: Uglietti, Smith, Edwards, Barford, Ogbeide.: Priftis

TRENTO: Mawugbe, Forray, Bigelow, Baheye, Olivari. Coach: Galbiati

Reggiana-Trento: data, orario e canali