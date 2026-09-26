Treviso inaugura la nuova stagione davanti al proprio pubblico, ospitando al Palaverde la BC Roma, pronta a scrivere la prima pagina della sua storia dopo aver rilevato il titolo sportivo di Cremona. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

I padroni di casa vogliono migliorare il 12° posto della scorsa stagione, ma dovranno fare i conti con l'ambizione della nuova BC Roma, un progetto che punta a riportare il basket della Capitale ai vertici. Prima della palla a due puoi dare uno sguardo anche agli altri appuntamenti sportivi della giornata: CONSULTA GLI EVENTI LIVE DISPONIBILI SU GOLDBET, SCOPRI LE DIRETTE PRESENTI NEL PALINSESTO DI LOTTOMATICA oppure VERIFICA SU VINCITÙ GLI EVENTI SPORTIVI IN PROGRAMMA.

Dove vedere Treviso-BC Roma in TV e streaming

Treviso-BC Roma si gioca sabato 26 settembre alle ore 19:30 al Palaverde di Villorba ed è valida per il primo turno della Serie A di Basket (LBA) 2026/27. La partita sarà trasmessa in diretta TV e in esclusiva su LBA TV. I telespettatori potranno seguire la sfida anche in streaming tramite l'app di LBA TV, disponibile e scaricabile su PC, tablet e smartphone.

Qui Treviso

Laarriva all'esordio dopo una pre-season nella qualeha potuto lavorare sulle rotazioni e dare spazio anche ai giovani. Nell'ultima amichevole contro, il tecnico ha tracciato un bilancio positivo del percorso svolto finora: «Partita positiva. Abbiamo fatto delle cose buone, siamo arrivati in fondo un po’ sulle gambe, in difficoltà, credo comunque sia stata una partita in cui abbiamo fatto le cose che ci servivano. Adesso inizia il business time, dobbiamo rimboccarci le maniche e stare ancora di più sul pezzo. Ora dobbiamo recuperare dalle fatiche di questo mese e mezzo. Adesso testa a sabato, testa a Roma: siamo dove volevamo essere a questo punto».

Treviso riparte dal 12° posto della scorsa stagione, chiusa con un bilancio di 6-8 in casa e 4-10 in trasferta, e punta a migliorare il proprio rendimento complessivo.

Qui BC Roma

Grande curiosità, invece, intorno alla, alla prima partita ufficiale della sua nuova avventura. Alla presentazione della squadra al Palatiziano,ha sottolineato il significato del progetto e la responsabilità legata al nome della Capitale: «Abbiamo tutti tanta voglia di iniziare, d'altronde abbiamo scelto di venire qui perché conosciamo bene il progetto e la visione che accompagnano questa squadra. Il nome sul petto è molto importante, conosciamo la responsabilità che abbiamo e vogliamo portare Roma il più in alto possibile».

Anche Sergio Scariolo, consulente tecnico del club, ha indicato la direzione: «La missione è conquistare questa grande città e questo pubblico». Alessandro Magro, allenatore della BC Roma, ha spiegato invece il significato personale e sportivo della nuova sfida: «Vogliamo riportare Roma ai fasti del passato».

Treviso-BC Roma, probabili formazioni

: Russell, Carter, Macura, Chapman, Chery.

BC ROMA: Mannion, Watson, Emejuru, Tavernelli, Stevenson.

Treviso-BC Roma: data, orario e canali