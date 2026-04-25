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La sfida di Lega A Basket tra Reggio Emilia e Tortona si gioca domenica 26 aprile alle ore 18:00. Un confronto molto interessante tra due squadre solide, che puntano entrambe a consolidare la propria posizione in classifica e a chiudere al meglio la stagione. PER VEDERE TUTTO LO SPORT IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

La

punta su organizzazione e solidità difensiva, cercando di controllare il ritmo e sfruttare il fattore campo per indirizzare la gara.

La Tortona, invece, si presenta come una squadra molto strutturata e fisica, capace di giocare con intensità e di colpire nei momenti chiave grazie alla qualità del proprio sistema offensivo.

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