La sfida tra Remo - PA e Palmeiras, in programma domenica 10 maggio 2026, è molto attesa. L’incontro, valido per la 15ª giornata della Série A, si giocherà allo stadio Baenão. Remo - PA occupa attualmente il 19° posto con 11 punti, frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 7 sconfitte, con un bilancio di 15 gol segnati e 24 subiti. Il Palmeiras, invece, guida la classifica con 33 punti, grazie a 10 vittorie, 3 pareggi e una sola sconfitta, avendo realizzato 24 gol e subito 11.

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Il momento delle due squadre

Gli allenatori Leo Condé per Remo e Abel Ferreira per Palmeiras preparano le loro squadre con l’obiettivo di conquistare punti fondamentali. Remo - PA ha mostrato segnali di crescita nelle ultime partite, con 3 successi nelle ultime cinque sfide. L’ultima vittoria, un 2-1 contro il Botafogo - RJ, ha dato nuova fiducia alla squadra. Tuttavia, la posizione in classifica e il record casalingo di 1 vittoria, 3 pareggi e 2 sconfitte evidenziano le difficoltà nel mantenere continuità. Leo Condé dovrà lavorare sulla difesa se vuole ottenere punti contro un avversario ben organizzato come il Palmeiras.

Il Palmeiras arriva in grande forma: nelle ultime cinque partite ha ottenuto 3 vittorie, incluso l’ultimo successo per 2-0 contro lo Sporting Cristal. La squadra di Abel Ferreira in trasferta ha collezionato 4 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta, dimostrando adattabilità e solidità. L’attacco è produttivo, mentre la difesa ha concesso solo 11 gol fino a questo momento. L’incontro si prospetta di alto livello e i tifosi possono aspettarsi una prestazione intensa da entrambe le squadre.

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