La sfida tra Renate e Casarano sembra indirizzata dopo il netto 0-2 conquistato dai lombardi nella gara d’andata, ma nei playoff di Serie C nulla può essere dato per scontato. Il ritorno allo stadio “Città di Meda” mette il Renate in una posizione estremamente favorevole, non solo per il doppio vantaggio ottenuto in trasferta, ma anche per il miglior piazzamento in regular season che offre un ulteriore margine di sicurezza. Guarda ora il Match Renate-Casarano GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365

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Qui Renate

Qui Casarano

Ilarriva al ritorno con entusiasmo e grande fiducia nei propri mezzi dopo la prova praticamente perfetta disputata in Puglia. La squadra di Luciano Foschi ha dimostrato organizzazione tattica, compattezza difensiva e una notevole capacità di colpire nei momenti chiave della partita. In casa, inoltre, i nerazzurri hanno costruito gran parte delle loro fortune stagionali e danno l’impressione di essere una squadra molto solida anche dal punto di vista fisicoIl, invece, si presenta a questa sfida con poche alternative: servirà una partita quasi perfetta per ribaltare il risultato dell’andata. Nonostante il colpo subito davanti al proprio pubblico, la squadra divuole comunque chiudere nel migliore dei modi una stagione che resta straordinaria, soprattutto considerando il percorso fatto da neopromossa. I salentini dovranno inevitabilmente scoprirsi e cercare ritmo alto e intensità offensiva sin dall’inizio, affidandosi alla qualità die alla presenza fisica di

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Renate-Casarano: probabili formazioni

Renate (3-5-2): Nobile; Auriletto, Ori, Riviera; De Zen, Vesentini, Vassallo, Cali, Bonetti; Ekuban, Karlsson. Allenatore: Luciano Foschi.

Casarano (4-3-3): Bacchin; Gega, Cerbone, Giraudo, Negro; Maiello, Versienti, Ferrara; Chiricò, Grandolfo, Leonetti. Allenatore: Vito Di Bari.

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