Al Mino Favini di Meda va in scena Renate-Dolomiti Bellunesi, sfida valida per il quinto turno del Girone A di Serie C 2026/27. La partita è in programma giovedì 17 settembre alle ore 21:00 e mette di fronte il Renate, fermo a 1 punto dopo le prime quattro giornate, e la Dolomiti Bellunesi, che ha invece raccolto 8 punti. I padroni di casa sono ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale, mentre i veneti hanno iniziato il campionato senza sconfitte.VEDI RENATE-DOLOMITI BELLUNESI IN DIRETTA STREAMING SU BET365.

Il Renate di Giacomo Gattuso arriva al turno infrasettimanale dopo il pareggio per 2-2 sul campo del Lumezzane, risultato che ha interrotto una serie di tre sconfitte consecutive. La Dolomiti Bellunesi di Andrea Bonatti è invece reduce dallo 0-0 interno contro l'AlbinoLeffe e vanta già due vittorie esterne in campionato, entrambe per 2-1 contro Folgore Caratese e Giana Erminio. SuGoldbet trovi le partite disponibili in diretta,su Lottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Renate-Dolomiti Bellunesi.

Dove vedere Renate-Dolomiti Bellunesi in diretta TV e streaming

La sfida del

sarà trasmessa in diretta su

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. Il calcio d'inizio è fissato alle ore 21:00 di giovedì 17 settembre.

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Renate-Dolomiti Bellunesi: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Renate-Dolomiti Bellunesi

Competizione: Serie C 2026/27, Girone A, quinta giornata

Data: giovedì 17 settembre 2026

Orario: 21:00

Stadio: Mino Favini, Meda

Diretta TV: Sky Sport 259

Streaming: NOW

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento del Renate

Il

ha conquistato il primo punto della propria stagione nell'ultima giornata, pareggiando 2-2 sul campo del Lumezzane. Prima di questo risultato erano arrivate tre sconfitte consecutive contro Cittadella, Novara e Alcione Milano. Il bilancio dopo quattro turni è quindi di un pareggio e tre ko, con 4 gol segnati e 8 subiti.

La squadra di Giacomo Gattuso cerca soprattutto una svolta davanti al proprio pubblico, dove ha perso entrambe le partite disputate finora. Il precedente più recente contro la Dolomiti Bellunesi sorride però alle Pantere: nella scorsa stagione il Renate ha vinto entrambi i confronti, imponendosi 2-0 a Meda e 3-0 a Feltre.

Il momento della Dolomiti Bellunesi

La

ha raccolto 8 punti nelle prime quattro giornate, grazie a due vittorie e due pareggi. La formazione di Andrea Bonatti ha debuttato con il 2-1 esterno sulla Folgore Caratese, prima degli 0-0 contro Alcione Milano e AlbinoLeffe e del successo per 2-1 sul campo della Giana Erminio.

Il dato più interessante riguarda il rendimento esterno: entrambe le vittorie della squadra veneta sono arrivate lontano da casa. La Dolomiti Bellunesi ha inoltre subito appena due gol in quattro giornate, mantenendo la porta inviolata in tre occasioni. A Meda Bonatti punta quindi a prolungare una striscia iniziale che ha già portato la squadra nella zona playoff.

Le probabili formazioni di Renate-Dolomiti Bellunesi

Il

dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1. Avella è candidato tra i pali, con Motoc, Auriletto e Viganò davanti a lui. Bonetti e Vassallo potrebbero occupare le corsie, mentre Delcarro e Calì sono indicati per la zona centrale. Ruiz Giraldo e Anelli dovrebbero agire alle spalle di Karlsson, riferimento offensivo della formazione di Gattuso.

La Dolomiti Bellunesi potrebbe rispondere con il 4-3-3. Sonzogni dovrebbe essere confermato in porta, con Barbini, Mondonico, Gobetti e Trabucchi nella linea difensiva. Saccani, Montenegro e Agosti sono candidati a comporre il centrocampo, mentre Clemenza e Mignanelli potrebbero agire ai lati di Kowalski nel tridente offensivo.

RENATE (3-4-2-1): Avella; Motoc, Auriletto, Viganò; Bonetti, Delcarro, Calì, Vassallo; Ruiz Giraldo, Anelli; Karlsson. Allenatore: Giacomo Gattuso.

DOLOMITI BELLUNESI (4-3-3): Sonzogni; Barbini, Mondonico, Gobetti, Trabucchi; Saccani, Montenegro, Agosti; Clemenza, Mignanelli, Kowalski. Allenatore: Andrea Bonatti.