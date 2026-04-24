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Il Girone A di Serie C propone una sfida con obiettivi molto diversi: Renate-Pro Patria, in programma sabato 25 aprile alle ore 20:30. Il Renate, quinto con 61 punti, vuole consolidare la propria posizione in zona playoff, mentre la Pro Patria, diciannovesima a quota 23 punti, è alla ricerca di punti fondamentali per alimentare le speranze di salvezza. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, allenato da Luciank Foschi, si presenta con un 3-4-2-1 ben organizzato, che punta su qualità e inserimenti tra le linee. Cali e Delcarro agiranno alle spalle di Spalluto, con l’obiettivo di creare occasioni e mettere in difficoltà la difesa avversaria.

La Pro Patria, guidata da Leandro Greco, risponde con un 3-4-1-2 compatto, cercando di mantenere equilibrio e sfruttare le ripartenze. Bagatti agirà da trequartista alle spalle di Mastroianni e Udoh, con il compito di collegare centrocampo e attacco e rendere la squadra pericolosa negli ultimi metri.

Le probabili formazioni di Renate-Pro Patria

Ci si attende una partita in cui il Renate proverà a fare la gara sfruttando il fattore campo e la qualità dei propri interpreti offensivi, mentre la Pro Patria cercherà di difendersi con ordine e limitare gli spazi, provando a colpire in contropiede. In una sfida con obiettivi così diversi, la gestione dei ritmi e la concretezza sotto porta potranno risultare decisive.

Renate (3-4-2-1): Nobile, Riviera, Auriletto, Spedalieri, Giraldo, Rossi, Vassallo, Ghezzi, Cali, Delcarro, Spalluto. Allenatore: Luciank Foschi

Pro Patria (3-4-1-2): Rovida, Reggiori, Masi, Motolese, Dimarco, Ferri, Munno, Citterio, Bagatti, Mastroianni, Udoh. Allenatore: Leandro Greco

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