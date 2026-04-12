Lo streaming gratis della gara Renate-Pro Vercelli: dove vedere comodamente la partita in diretta tv live grazie a BET365

Carmine Panarella 12 aprile 2026 (modifica il 12 aprile 2026 | 08:56)

Il Girone A di Serie C propone una sfida interessante tra due squadre con obiettivi differenti: Renate-Pro Vercelli, in programma lunedì 13 aprile alle ore 20:30. Il Renate, quinto con 57 punti, punta a consolidare la propria posizione in zona playoff, mentre la Pro Vercelli, quattordicesima a quota 43 punti, cerca un risultato positivo per allontanarsi definitivamente dalla parte bassa della classifica. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre — Il Renate, allenato da Luciank Foschi, si presenta con un 3-4-2-1 ben organizzato, pronto a sfruttare la qualità dei trequartisti e la solidità del reparto arretrato. Cali e Delcarro agiranno alle spalle di Spalluto, con l’obiettivo di creare occasioni e mettere in difficoltà la difesa avversaria. Con 57 punti, i padroni di casa vogliono consolidare il proprio piazzamento in zona playoff.

La Pro Vercelli, guidata da Michele Santoni, risponde con un 4-3-3 che punta su ampiezza e velocità sugli esterni. Sow, Comi e Akpa Akpro formeranno il tridente offensivo, chiamato a sfruttare le occasioni e a rendere pericolosa la squadra in fase offensiva. Con 43 punti, gli ospiti cercano un risultato utile per migliorare la propria posizione in classifica.

Le probabili formazioni di Renate-Pro Vercelli — Ci si aspetta una gara in cui il Renate proverà a fare la partita sfruttando organizzazione e qualità tra le linee, mentre la Pro Vercelli cercherà di mantenere equilibrio e colpire in ripartenza con la velocità del tridente offensivo. La gestione dei momenti chiave e la concretezza sotto porta potrebbero risultare decisive in un confronto che si preannuncia equilibrato.

Renate (3-4-2-1): Nobile, Riviera, Auriletto, Spedalieri, Giraldo, Rossi, Vassallo, Ghezzi, Cali, Delcarro, Spalluto. Allenatore: Luciank Foschi

Pro Vercelli (4-3-3): Livieri, Carosso, Coccolo, Marchetti, Piran, Burruano, Huiberts, Iotti, Sow, Comi, Akpa Akpro. Allenatore: Michele Santoni