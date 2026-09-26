Un Treviso diventato difficile da battere e reduce dal pareggio senza reti contro il Desenzano. Ecco tutte le info sul match di Serie C
Simone Banchieri ha avuto appena qualche allenamento per conoscere i giocatori, mettere mano alla squadra e preparare il suo debutto. Renate-Treviso, domenica 27 settembre alle 17:30, comincia inevitabilmente da qui: dalla scelta dei brianzoli di cambiare allenatore nel tentativo di interrompere una crisi che dura ormai da diverse settimane. VEDI RENATE-TREVISO IN DIRETTA STREAMING SU BET365
La partita si giocherà al Silvio Piola di Novara, lontano dalla casa abituale del Renate. E ad aspettare il nuovo tecnico ci sarà una squadra che vive un momento completamente diverso. Il Treviso ha smesso di perdere, concede poco e ha imparato anche ad accontentarsi quando una partita non si riesce a vincere. Lo 0-0 contro il Desenzano ne è stato l'ultimo esempio. Per non perdere gli appuntamenti calcistici disponibili in diretta, puoi dare uno sguardo alle proposte dei vari operatori: ENTRA SU GOLDBET E SCOPRI QUALI PARTITE PUOI SEGUIRE LIVE, APRI LOTTOMATICA E CONTROLLA IL PROGRAMMA DEL CALCIO IN DIRETTA, mentre VAI SU VINCITÙ E TROVA LO STREAMING DI RENATE-TREVISO.
Renate-Treviso in diretta: TV, streaming e come seguire la partitaRenate-Treviso si disputa domenica 27 settembre 2026 alle 17:30 ed è valida per la settima giornata del Girone A di Serie C. La gara è programmata allo Stadio Silvio Piola di Novara, utilizzato dal Renate per questo appuntamento al posto del proprio impianto abituale. La partita rientra nella programmazione di Sky Sport dedicata alla Serie C e sarà disponibile in diretta per gli abbonati. Per chi preferisce seguirla attraverso internet, le alternative sono Sky Go e NOW. Sky Go permette agli abbonati Sky di vedere l'incontro anche da smartphone, tablet e computer attraverso l'applicazione dedicata. NOW consente invece di accedere alla programmazione sportiva di Sky via streaming attraverso il pass che comprende la Serie C, senza necessità di utilizzare il satellite.
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Renate-Treviso: le informazioni da tenere a portata di manoPartita: Renate-TrevisoCompetizione: Serie C 2026/27Girone: AGiornata: 7ªData: domenica 27 settembre 2026Orario: 17:30Stadio: Silvio Piola, NovaraDiretta TV: Sky SportStreaming: Sky Go e NOWCopertura: diretta integrale
Cinque partite senza vincere sono state troppe: il Renate prova la scossa BanchieriIl Renate arriva alla settima giornata dopo un periodo nel quale i risultati hanno progressivamente complicato la situazione. Nelle ultime cinque gare tra campionato e coppa sono arrivati due pareggi e tre sconfitte, con dieci reti incassate. L'ultimo 2-1 subito sul campo dell'Arzignano ha chiuso l'esperienza di Giacomo Gattuso. La società ha deciso di intervenire affidando la squadra a Simone Banchieri, ufficializzato il 24 settembre e immediatamente chiamato a preparare la partita con il Treviso. Difficile aspettarsi una trasformazione completa in pochi giorni. La prima necessità sarà probabilmente restituire equilibrio a una squadra che ha incassato mediamente due gol nelle ultime cinque uscite. Anche per questo sarà interessante capire quanto Banchieri interverrà immediatamente sul sistema di gioco e quanto, invece, preferirà partire dalle certezze già presenti.
Il Treviso ha imparato a non perdere: quattro gol subiti raccontano la crescitaIl Treviso arriva con uno stato d'animo completamente differente. I veneti sono imbattuti da cinque giornate di campionato, nelle quali hanno raccolto due vittorie e tre pareggi. Ancora più significativo è il rendimento difensivo: appena quattro gol subiti durante questa serie positiva. La squadra di Edoardo Gorini non ha bisogno di produrre continuamente grandi numeri offensivi per portare a casa punti, perché è diventata progressivamente più difficile da mettere in difficoltà. Contro il Desenzano è arrivato uno 0-0 che ha mostrato entrambe le facce della squadra. Il Treviso ha costruito molto, soprattutto nella ripresa, senza però riuscire a concretizzare. Quando il gol non è arrivato, ha comunque evitato di compromettere la partita. A Novara potrebbe essere proprio la pazienza una delle armi più importanti.
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Banchieri ha avuto pochi giorni: la prima scelta sarà capire quanto cambiare: la chiave tatticaIl tema tattico principale riguarda inevitabilmente il Renate. Nell'ultima partita con Gattuso, i brianzoli avevano affidato la fase offensiva soprattutto alla presenza di Italeng, autore del momentaneo vantaggio contro l'Arzignano, con Anelli e Kerrigan tra gli uomini incaricati di accompagnare l'azione. Banchieri dovrà decidere se intervenire immediatamente sulla struttura oppure limitarsi inizialmente a correggere distanze e atteggiamento.
Il Treviso offre invece riferimenti molto più stabili. Gorini ha utilizzato contro il Desenzano un 3-5-2 nel quale Brigati e Liotti garantiscono ampiezza, mentre Gucher, Rossi e Brevi occupano la zona centrale. Davanti la coppia di partenza era formata da Tommasini e Odogwu. Proprio il centrocampo può diventare decisivo: se il Treviso riuscirà a sfruttare la superiorità numerica e muovere rapidamente il pallone verso gli esterni, il nuovo Renate rischierà di essere costretto a una partita prevalentemente difensiva.
Le probabili formazioni di Renate-TrevisoIl cambio di allenatore rende inevitabilmente più complicato prevedere le prime scelte del Renate. Una base concreta resta però l'undici utilizzato nell'ultima giornata. Avella dovrebbe essere confermato in porta, con De Zen, Motoc, Auriletto e Viganò tra gli uomini del reparto arretrato. Bonetti, Delcarro, Careccia e Kerrigan rappresentano le principali soluzioni tra centrocampo e fasce, mentre davanti Italeng parte con buone possibilità di conferma dopo il gol realizzato ad Arzignano, con Anelli a completare il reparto offensivo.
Molto più definita la situazione del Treviso. Gorini dovrebbe ripartire dal 3-5-2 visto contro il Desenzano: Nobile tra i pali, Cappelletti, Maestrelli e Bove dietro; Brigati e Liotti sulle corsie con Gucher, Rossi e Brevi centralmente. Tommasini e Odogwu sono i riferimenti offensivi, anche se quest'ultimo era stato costretto a lasciare molto presto il campo nell'ultima partita e le sue condizioni andranno valutate.
RENATE: Avella; De Zen, Motoc, Auriletto, Viganò; Bonetti, Delcarro, Careccia, Kerrigan; Italeng, Anelli. All. Banchieri.
TREVISO (3-5-2): Nobile; Cappelletti, Maestrelli, Bove; Brigati, Gucher, Rossi, Brevi, Liotti; Tommasini, Odogwu. All. Gorini.
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