Simone Banchieri ha avuto appena qualche allenamento per conoscere i giocatori, mettere mano alla squadra e preparare il suo debutto. Renate-Treviso, domenica 27 settembre alle 17:30, comincia inevitabilmente da qui: dalla scelta dei brianzoli di cambiare allenatore nel tentativo di interrompere una crisi che dura ormai da diverse settimane. VEDI RENATE-TREVISO IN DIRETTA STREAMING SU BET365

La partita si giocherà al Silvio Piola di Novara, lontano dalla casa abituale del Renate. E ad aspettare il nuovo tecnico ci sarà una squadra che vive un momento completamente diverso. Il Treviso ha smesso di perdere, concede poco e ha imparato anche ad accontentarsi quando una partita non si riesce a vincere. Lo 0-0 contro il Desenzano ne è stato l'ultimo esempio. Per non perdere gli appuntamenti calcistici disponibili in diretta, puoi dare uno sguardo alle proposte dei vari operatori: ENTRA SU GOLDBET E SCOPRI QUALI PARTITE PUOI SEGUIRE LIVE, APRI LOTTOMATICA E CONTROLLA IL PROGRAMMA DEL CALCIO IN DIRETTA, mentre VAI SU VINCITÙ E TROVA LO STREAMING DI RENATE-TREVISO.

Renate-Treviso in diretta: TV, streaming e come seguire la partita

si disputaed è valida per la settima giornata del Girone A di Serie C . La gara è programmata allo, utilizzato dal Renate per questo appuntamento al posto del proprio impianto abituale. La partita rientra nella programmazione die sarà disponibile in diretta per gli abbonati. Per chi preferisce seguirla attraverso internet, le alternative sonopermette agli abbonati Sky di vedere l'incontro anche da smartphone, tablet e computer attraverso l'applicazione dedicata.consente invece di accedere alla programmazione sportiva di Sky via streaming attraverso il pass che comprende la Serie C, senza necessità di utilizzare il satellite.

Per seguire Renate-Treviso in diretta streaming sarà necessario:

scegliere l’operatore; accedere al proprio account oppure completare la registrazione; aprire la sezione dedicata agli eventi live; selezionare il calcio e la Serie C; cercare Renate-Treviso tra gli incontri in programma; verificare le condizioni del proprio abbonamento prima del calcio d’inizio.

Renate-Treviso: le informazioni da tenere a portata di mano

Cinque partite senza vincere sono state troppe: il Renate prova la scossa Banchieri

Il Treviso ha imparato a non perdere: quattro gol subiti raccontano la crescita

Caricamento post Instagram...

Banchieri ha avuto pochi giorni: la prima scelta sarà capire quanto cambiare: la chiave tattica

Renate-TrevisoSerie C 2026/277ªdomenica 27 settembre 202617:30Silvio Piola, NovaraSky SportSky Go e NOWdiretta integraleIlarriva alla settima giornata dopo un periodo nel quale i risultati hanno progressivamente complicato la situazione. Nelle ultime cinque gare tra campionato e coppa sono arrivati due pareggi e tre sconfitte, con dieci reti incassate. L'ultimo 2-1 subito sul campoha chiuso l'esperienza di Giacomo. La società ha deciso di intervenire affidando la squadra a, ufficializzato il 24 settembre e immediatamente chiamato a preparare la partita con il Treviso. Difficile aspettarsi una trasformazione completa in pochi giorni. La prima necessità sarà probabilmente restituire equilibrio a una squadra che ha incassato mediamente due gol nelle ultime cinque uscite. Anche per questo sarà interessante capire quanto Banchieri interverrà immediatamente sul sistema di gioco e quanto, invece, preferirà partire dalle certezze già presenti.Ilarriva con uno stato d'animo completamente differente. I veneti sono imbattuti da cinque giornate di campionato, nelle quali hanno raccolto due vittorie e tre pareggi. Ancora più significativo è il rendimento difensivo:. La squadra di Edoardo Gorini non ha bisogno di produrre continuamente grandi numeri offensivi per portare a casa punti, perché è diventata progressivamente più difficile da mettere in difficoltà. Contro ilè arrivato uno 0-0 che ha mostrato entrambe le facce della squadra. Il Treviso ha costruito molto, soprattutto nella ripresa, senza però riuscire a concretizzare. Quando il gol non è arrivato, ha comunque evitato di compromettere la partita. A Novara potrebbe essere proprio la pazienza una delle armi più importanti.Il tema tattico principale riguarda inevitabilmente il. Nell'ultima partita con Gattuso, i brianzoli avevano affidato la fase offensiva soprattutto alla presenza di Italeng, autore del momentaneo vantaggio contro l'Arzignano, con Anelli e Kerrigan tra gli uomini incaricati di accompagnare l'azione.dovrà decidere se intervenire immediatamente sulla struttura oppure limitarsi inizialmente a correggere distanze e atteggiamento.

Il Treviso offre invece riferimenti molto più stabili. Gorini ha utilizzato contro il Desenzano un 3-5-2 nel quale Brigati e Liotti garantiscono ampiezza, mentre Gucher, Rossi e Brevi occupano la zona centrale. Davanti la coppia di partenza era formata da Tommasini e Odogwu. Proprio il centrocampo può diventare decisivo: se il Treviso riuscirà a sfruttare la superiorità numerica e muovere rapidamente il pallone verso gli esterni, il nuovo Renate rischierà di essere costretto a una partita prevalentemente difensiva.

Le probabili formazioni di Renate-Treviso

Il cambio di allenatore rende inevitabilmente più complicato prevedere le prime scelte del. Una base concreta resta però l'undici utilizzato nell'ultima giornata.dovrebbe essere confermato in porta, con De Zen, Motoc, Auriletto e Viganò tra gli uomini del reparto arretrato. Bonetti, Delcarro, Careccia e Kerrigan rappresentano le principali soluzioni tra centrocampo e fasce, mentre davantiparte con buone possibilità di conferma dopo il gol realizzato ad Arzignano, con Anelli a completare il reparto offensivo.

Molto più definita la situazione del Treviso. Gorini dovrebbe ripartire dal 3-5-2 visto contro il Desenzano: Nobile tra i pali, Cappelletti, Maestrelli e Bove dietro; Brigati e Liotti sulle corsie con Gucher, Rossi e Brevi centralmente. Tommasini e Odogwu sono i riferimenti offensivi, anche se quest'ultimo era stato costretto a lasciare molto presto il campo nell'ultima partita e le sue condizioni andranno valutate.

RENATE: Avella; De Zen, Motoc, Auriletto, Viganò; Bonetti, Delcarro, Careccia, Kerrigan; Italeng, Anelli. All. Banchieri.

TREVISO (3-5-2): Nobile; Cappelletti, Maestrelli, Bove; Brigati, Gucher, Rossi, Brevi, Liotti; Tommasini, Odogwu. All. Gorini.