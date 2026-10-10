La 6ª giornata di Ligue 1 propone la sfida tra Rennes e Auxerre, in programma domenica 11 ottobre alle ore 17:15 al Roazhon Park. I padroni di casa occupano il 10° posto con 6 punti, mentre l'Auxerre è 15° a quota 4. Il Rennes arriva dal pareggio per 1-1 contro il Nantes, mentre l'Auxerre ha perso 2-1 contro il Nizza nell'ultimo turno.VEDI RENNES-AUXERRE IN DIRETTA STREAMING SU BET365

Il Rennes ha segnato 7 gol nelle prime cinque giornate, subendone altrettanti, mentre l'Auxerre ha realizzato 5 reti e ne ha incassate 8. La formazione bretone ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta, mentre l'Auxerre ha raccolto un successo, un pareggio e tre ko. Per vedere i match live, suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Rennes-Auxerre.

Dove vedere Rennes-Auxerre in TV e streaming

La partita

, piattaforma che propone le gare del massimo campionato francese. Il calcio d'inizio è fissato alle 17:15 di domenica 11 ottobre al Roazhon Park.

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Rennes-Auxerre: data, orario e informazioni sulla partita

Partita: Rennes-Auxerre

Competizione: Ligue 1

Giornata: 6ª giornata

Data: domenica 11 ottobre 2026

Orario: 17:15

Stadio: Roazhon Park, Rennes

Diretta TV: Ligue 1+

Streaming: Ligue 1+

Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù

Il momento del Rennes

Il Rennes arriva all'appuntamento con

, ma ha raccolto un solo successo finora. La squadra ha iniziato il campionato con il pareggio contro il Lens, seguito dalla vittoria sul Brest, prima di una sconfitta e di altri due pareggi consecutivi.

L'ultimo risultato è stato il brutto crollo per 4-0 col Lione proprio poco prima della sosta per le Nazionali, che ha lasciato qualche malumore di troppo nell'ambiente.

Il momento dell'Auxerre

L'Auxerre si presenta al Roazhon Park con

. Dopo la vittoria ottenuta contro il Nizza, la squadra ha alternato risultati negativi e difficoltà nella produzione offensiva, con appena 5 gol segnati nelle prime cinque giornate.

Nell'ultimo turno è arrivata la vittoria di misura in casa col Brest per 2-1, la seconda consecutiva dopo un trittico di sconfitte favvero pesanti. La trasferta di Rennes rappresenta quindi un'occasione per lasciarsi definitivamente la serie negativa e allontanarsi dalla parte bassa della graduatoria.

Le probabili formazioni di Rennes-Auxerre

Modulo a tre per i padroni di casa, che può facilmente scalare in una difesa a 4 con Merlin e Frankowski terzini sulle rispettive fasce. Sicuro invece del blocco difensivo a quattro la squadra ospite, che si affida all'unica punta supportata da tre mezze punto in suo supporto.

RENNES (3-4-2-1): Sambam Merlin, Boudlal, Cresswell, Frankowski, Rongier, Mayenda, Camara, Thomaasson, Nordin, Dia. Allenatore: Franck Haise.

AUXERRE (4-2-3-1): Diop, Makosso, Tuanzebe, Akpa, Sy, Piedfort, Danois, Oppegard, Namaso, Archer, Lascary. Allenatore: Will Still.