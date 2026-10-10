Rennes-Auxerre in streaming live: dove vedere la sfida di Ligue 1 in diretta TV e online
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La 6ª giornata di Ligue 1 propone la sfida tra Rennes e Auxerre, in programma domenica 11 ottobre alle ore 17:15 al Roazhon Park. I padroni di casa occupano il 10° posto con 6 punti, mentre l'Auxerre è 15° a quota 4. Il Rennes arriva dal pareggio per 1-1 contro il Nantes, mentre l'Auxerre ha perso 2-1 contro il Nizza nell'ultimo turno.VEDI RENNES-AUXERRE IN DIRETTA STREAMING SU BET365
Il Rennes ha segnato 7 gol nelle prime cinque giornate, subendone altrettanti, mentre l'Auxerre ha realizzato 5 reti e ne ha incassate 8. La formazione bretone ha ottenuto una vittoria, tre pareggi e una sconfitta, mentre l'Auxerre ha raccolto un successo, un pareggio e tre ko. Per vedere i match live, suGoldbet trovi le partite disponibili in diretta, suLottomatica puoi consultare il programma del calcio live, mentreVincitù permette di accedere allo streaming di Rennes-Auxerre.
Dove vedere Rennes-Auxerre in TV e streamingLa partita Rennes-Auxerre sarà trasmessa da Ligue 1+, piattaforma che propone le gare del massimo campionato francese. Il calcio d'inizio è fissato alle 17:15 di domenica 11 ottobre al Roazhon Park.
Per seguire Rennes-Auxerre in streaming è necessario:
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È consigliabile controllare la disponibilità dell'evento e le condizioni dell'abbonamento prima dell'inizio della partita.
Rennes-Auxerre: data, orario e informazioni sulla partita
- Partita: Rennes-Auxerre
- Competizione: Ligue 1
- Giornata: 6ª giornata
- Data: domenica 11 ottobre 2026
- Orario: 17:15
- Stadio: Roazhon Park, Rennes
- Diretta TV: Ligue 1+
- Streaming: Ligue 1+
- Streaming verificato: Bet365, Goldbet, Lottomatica e Vincitù
Il momento del RennesIl Rennes arriva all'appuntamento con 6 punti dopo cinque giornate, ma ha raccolto un solo successo finora. La squadra ha iniziato il campionato con il pareggio contro il Lens, seguito dalla vittoria sul Brest, prima di una sconfitta e di altri due pareggi consecutivi. L'ultimo risultato è stato il brutto crollo per 4-0 col Lione proprio poco prima della sosta per le Nazionali, che ha lasciato qualche malumore di troppo nell'ambiente.
Il momento dell'AuxerreL'Auxerre si presenta al Roazhon Park con 4 punti e il 15° posto in classifica. Dopo la vittoria ottenuta contro il Nizza, la squadra ha alternato risultati negativi e difficoltà nella produzione offensiva, con appena 5 gol segnati nelle prime cinque giornate.
Nell'ultimo turno è arrivata la vittoria di misura in casa col Brest per 2-1, la seconda consecutiva dopo un trittico di sconfitte favvero pesanti. La trasferta di Rennes rappresenta quindi un'occasione per lasciarsi definitivamente la serie negativa e allontanarsi dalla parte bassa della graduatoria.
Le probabili formazioni di Rennes-AuxerreModulo a tre per i padroni di casa, che può facilmente scalare in una difesa a 4 con Merlin e Frankowski terzini sulle rispettive fasce. Sicuro invece del blocco difensivo a quattro la squadra ospite, che si affida all'unica punta supportata da tre mezze punto in suo supporto.
RENNES (3-4-2-1): Sambam Merlin, Boudlal, Cresswell, Frankowski, Rongier, Mayenda, Camara, Thomaasson, Nordin, Dia. Allenatore: Franck Haise.
AUXERRE (4-2-3-1): Diop, Makosso, Tuanzebe, Akpa, Sy, Piedfort, Danois, Oppegard, Namaso, Archer, Lascary. Allenatore: Will Still.
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