La Ligue 1 propone una sfida interessante tra ambizioni diverse: Rennes-Paris FC, in programma domenica 10 maggio alle ore 21:00. Il Rennes, quinto in classifica, punta a consolidare la zona europea, mentre il Paris FC, dodicesimo, cerca punti per chiudere in modo tranquillo la stagione. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

, allenato da Habib Beye, si presenta con un 4-4-2 solido e aggressivo, capace di unire fisicità e qualità. Embolo e Lepaul guideranno l’attacco, supportati da un centrocampo dinamico con Blas e Camara.

Il Paris FC, guidato da Stéphane Gilli, risponde con un 4-3-3 tecnico e ordinato, che punta su costruzione pulita e qualità offensiva. Krasso sarà il riferimento centrale, con Kebbal e Simon pronti ad attaccare gli spazi sugli esterni.

Le probabili formazioni di Rennes-Paris FC

Ci si attende una partita con ritmi discreti e buona intensità, con il Rennes chiamato a fare la gara e il Paris FC pronto a colpire in ripartenza. In match di questo tipo, la gestione dei dettagli e la concretezza sotto porta saranno determinanti.

Rennes (4-4-2): Samba, Seidu, Jacquet, Brassier, Merlin, Blas, Camara, Rongier, Fofana, Embolo, Lepaul. Allenatore: Habib Beye

Paris FC (4-3-3): Nkambadio, Smet, Otavio, Mbow, Traoré, Camara, Melou, Lopez, Simon, Krasso, Kebbal. Allenatore: Stéphane Gilli

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