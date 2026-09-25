Sei precedenti, nessuna vittoria. È da questo dato che la Repubblica Ceca riparte prima ancora del fischio d’inizio. Repubblica Ceca-Croazia, in programma sabato 26 settembre 2026 alle 20:45 alla epet ARENA di Praga, apre il cammino delle due nazionali nella nuova Nations League e mette subito davanti ai padroni di casa un avversario che, storicamente, non sono mai riusciti a battere. VUOI VEDERE UNA PARTITA IN STREAMING? SCOPRI SUBITO LE DIRETTE SU BET365.

E il calendario non concede tempo per prendere le misure alla Lega A. Nel Gruppo 3 ci sono anche Inghilterra e Spagna, dettaglio che trasforma ogni partita in un test pesante fin dalla prima giornata. Per la squadra di Santi Denia, fresca di promozione, è subito il momento di capire quanto possa reggere il salto di livello. Dall’altra parte la Croazia comincia un nuovo capitolo con il ritorno di Slaven Bilić, chiamato a dare una direzione diversa a una nazionale che vuole continuare a restare tra le grandi d’Europa. Prima del fischio d'inizio puoi verificare anche gli altri eventi sportivi in programma: SCOPRI ORA LE DIRETTE SU GOLDBET, SCEGLI L'EVENTO DA SEGUIRE SU LOTTOMATICA oppure ENTRA SU VINCITÙ E CONTROLLA IL PALINSESTO LIVE.

La Repubblica Ceca ritrova la Lega A, ma davanti ha un conto ancora aperto

La Repubblica Ceca torna nella massima divisione della Nations League dopo la promozione conquistata nell'ultima edizione. L'entusiasmo per il salto di categoria deve però convivere con la necessità di reagire a un Mondiale terminato già nella fase a gironi. Santi Denia deve inoltre accompagnare la nazionale verso un cambiamento importante nel reparto offensivo. L'addio di Patrik Schick ha lasciato libero il posto del principale riferimento degli ultimi anni e adesso maggiori responsabilità ricadono su Pavel Šulc e Adam Hložek, candidati a formare la coppia offensiva. A centrocampo Král e Sadílek dovranno invece garantire equilibrio a una squadra che davanti al proprio pubblico proverà a essere più aggressiva. C'è poi il precedente storico. Nei sei confronti ufficiali con la Croazia, la Repubblica Ceca ha raccolto tre pareggi e tre sconfitte. Praga offre quindi immediatamente la possibilità di interrompere una serie che accompagna da tempo questa sfida.

FIUME, CROAZIA - 2 GIUGNO: AMADOU ONANA DEL BELGIO VIENE CONTRASTATO DA PETAR SUČIĆ DELLA CROAZIA DURANTE LA PARTITA AMICHEVOLE INTERNAZIONALE TRA CROAZIA E BELGIO ALLO STADION HNK RIJEKA IL 2 GIUGNO 2026 A FIUME, CROAZIA. (FOTO DI JURIJ KODRUN/GETTY IMAGES)

Bilić torna dopo quattordici anni e trova una Croazia da accompagnare verso il futuro

Per la Croazia l'esordio nella nuova Nations League coincide con il ritorno di Slaven Bilić, già commissario tecnico della nazionale tra il 2006 e il 2012. Il contesto è completamente diverso rispetto alla sua prima esperienza: alcuni simboli della generazione più vincente sono ancora presenti, ma attorno a loro cresce un gruppo chiamato progressivamente a raccoglierne l'eredità.

I croati arrivano dall'eliminazione ai sedicesimi del Mondiale 2026 e ritrovano una competizione nella quale hanno già dimostrato di poter arrivare fino in fondo, raggiungendo la finale nel 2023. Bilić può ancora contare su una struttura di enorme esperienza, soprattutto nella zona centrale del campo, ma contemporaneamente dispone di elementi come Sučić e Baturina ai quali affidare una parte sempre maggiore del gioco. La trasferta di Praga rappresenta quindi qualcosa in più di un semplice debutto: sarà una delle prime occasioni per capire quanto rapidamente il nuovo allenatore vorrà intervenire sugli equilibri costruiti negli ultimi anni.

Coufal contro Gvardiol: una fascia può cambiare l'intera partita: la chiave tattica

La Repubblica Ceca dovrebbe presentarsi con un 3-5-2 nel quale Coufal e Karabec avranno il compito di dare ampiezza. La presenza di tre centrocampisti centrali servirà invece per provare a limitare la qualità croata nella gestione del pallone.

La Croazia dovrebbe rispondere con un 4-2-3-1. Modrić e Kovačić possono occuparsi della prima costruzione, lasciando a Vlašić, Sučić e Baturina maggiore libertà alle spalle di Budimir.

Una zona particolarmente interessante sarà la corsia destra ceca. Coufal dovrà scegliere continuamente quando accompagnare l'azione, perché alle sue spalle la Croazia può trovare spazio attraverso le avanzate di Gvardiol e i movimenti degli uomini offensivi. Se il laterale ceco riuscirà invece ad alzarsi con continuità, potrà costringere proprio Gvardiol a una partita maggiormente difensiva.

PRAGA, REPUBBLICA CECA - 31 MARZO: MICHAL SADÍLEK DELLA REPUBBLICA CECA SEGNA IL TERZO E DECISIVO RIGORE DELLA SUA SQUADRA NELLA SERIE DAL DISCHETTO DURANTE LA PARTITA DEI PLAYOFF DELLE QUALIFICAZIONI EUROPEE AI MONDIALI FIFA 2026 TRA REPUBBLICA CECA E DANIMARCA ALL’EPET ARENA IL 31 MARZO 2026 A PRAGA, REPUBBLICA CECA. (FOTO DI GABRIEL KUCHTA/GETTY IMAGES)

Le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Croazia

Santi Denia dovrebbe affidare la porta a Kovar, protetto dalla difesa a tre formata da Vitik, Hranac e Krejci. Coufal e Karabec agiranno sulle corsie, mentre Kral, Cerv e Sadilek occuperanno la zona centrale. Davanti spazio alla coppia Sulc-Hlozek.

La Croazia dovrebbe partire con Livakovic tra i pali e Stanisic, Sutalo, Pongracic e Gvardiol in difesa. Modric e Kovacic formeranno la coppia centrale, mentre Vlasic, Sucic e Baturina si muoveranno alle spalle di Budimir.

REPUBBLICA CECA (3-5-2): Kovar; Vitik, Hranac, Krejci; Coufal, Kral, Cerv, Sadilek, Karabec; Sulc, Hlozek.

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Modric, Kovacic; Vlasic, Sucic, Baturina; Budimir.

Repubblica Ceca-Croazia ha una diretta dedicata: ecco il canale

Repubblica Ceca-Croazia si disputa sabato 26 settembre 2026 alle 20:45 alla epet ARENA di Praga. A differenza di diverse altre partite della giornata, la sfida sarà proposta integralmente in diretta su Sky Sport 254 e non soltanto attraverso Diretta Gol. Per chi preferisce seguire l'incontro online, la partita sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go e NOW, utilizzabili sui dispositivi compatibili.

Repubblica Ceca-Croazia: tutte le informazioni sulla partita

Partita: Repubblica Ceca-Croazia

Competizione: UEFA Nations League 2026/27

Girone: Lega A, Gruppo 3

Giornata: 1ª

Data: sabato 26 settembre 2026

Orario: 20:45

Stadio: epet ARENA, Praga

Diretta TV: Sky Sport 254

Streaming: Sky Go e NOW