La CONMEBOL Sudamericana prosegue con una sfida interessante del Gruppo F, turno 4: Riestra-Gremio, in programma nella notte tra martedì 5 maggio e mercoledì 6 maggio a mezzanotte. Una gara importante per gli equilibri del girone, con punti pesanti in palio per la qualificazione alla fase successiva. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO SUDAMERICANO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

Il

cercherà di sfruttare il fattore campo e l’intensità per mettere in difficoltà un avversario più abituato a questo tipo di competizioni. L’obiettivo sarà partire forte e cercare di indirizzare subito la partita.

Il Gremio, invece, arriva con maggiore esperienza internazionale e qualità tecnica, elementi che potrebbero fare la differenza soprattutto nella gestione dei momenti chiave del match. I brasiliani proveranno a controllare il ritmo e a colpire con efficacia.

Le probabili formazioni di Riestra-Gremio

Le formazioni ufficiali verranno comunicate a ridosso del match, ma ci si attende una sfida combattuta, con il Riestra pronto a giocare con aggressività e il Gremio intenzionato a imporre la propria qualità. In un contesto di coppa, ogni episodio può risultare decisivo. Anche perché in sfide come questa i dettagli possono fare eccome la differenza.

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