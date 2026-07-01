La sfida di tennis tra Arthur Rinderknech e Martin Damm è valida per i trentaduesimi di finale di Wimbledon e si gioca mercoledì 1 luglio alle ore 14:20. Un confronto tra due giocatori che possono esprimere un ottimo tennis sull'erba, con il francese che parte favorito ma dovrà fare attenzione al talento del giovane americano

Tennis in streaming Stato Accesso Bet365 Palinsesto live disponibile Consulta Bet365 Goldbet Palinsesto live disponibile Consulta Goldbet Lottomatica Palinsesto live disponibile Consulta Lottomatica Sisal Palinsesto live disponibile Consulta Sisal Vincitù Palinsesto live disponibile Consulta Vincitù

Gli operatori autorizzati indicati propongono nei propri palinsesti eventi sportivi live del calcio tennis. L'accesso ai servizi e regolato dai termini e condizioni del singolo operatore.

Rinderknech arriva a questo appuntamento con la consapevolezza di poter essere molto competitivo sui prati londinesi. Il francese dispone di un servizio potente e di un gioco offensivo che gli consente di ottenere numerosi punti rapidi, qualità fondamentali su una superficie veloce come l'erba.

Damm, invece, continua il suo percorso di crescita nel circuito maggiore. L'americano possiede un tennis aggressivo, una buona propensione ad attaccare la rete e colpi molto efficaci che possono metterlo nelle condizioni di sorprendere un avversario più esperto.

Dove vedere Rinderknech-Damm in diretta TV e streaming LIVE

Per quanto riguarda Rinderknech-Damm, la partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in streaming ufficiale sempre su Sky. Gli utenti potranno seguire il match da smartphone, tablet, computer o smart TV, accedendo alla piattaforma indicata dal broadcaster titolare dei diritti.

Dove vedere Bonzi-Diallo Disponibilità Accesso Diretta TV Disponibile Guarda su Sky Streaming ufficiale Disponibile Guarda su Sky Diretta testuale Disponibile Segui aggiornamenti live

Il momento dei due tennisti

Rinderknech proverà a sfruttare il servizio e la sua esperienza sull'erba per comandare gli scambi.

Damm cercherà invece di giocare in modo aggressivo e di sfruttare la propria freschezza atletica per mettere in difficoltà il francese.

PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DEL TENNIS CLICCA SU BET365.

IL TENNIS SARÀ DISPONIBILE ANCHE IN STREAMING SU VINCITÙ: CLICCA QUI PER SEGUIRE IL MONDIALE IN TEMPO REALE.

GLI UTENTI REGISTRATI SU LOTTOMATICA POTRANNO GUARDARE IL TENNIS IN DIRETTA STREAMING: CLICCA PER ACCEDERE ALLA GARA LIVE.

IL TENNIS SARÀ VISIBILE ANCHE SU GOLDBET, CON LA POSSIBILITÀ DI SEGUIRE L'INCONTRO MINUTO PER MINUTO IN DIRETTA.

PER NON PERDERTI NEMMENO UN'AZIONE DEL TENNIS, CLICCA SU SISAL E GUARDA LA PARTITA IN STREAMING LIVE GRATIS.