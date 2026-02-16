Rio Ave-Moreirense: dove vedere la Serie A portoghese in Streaming e in TV

Rio Ave-Moreirense: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Serie A portoghese su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 16 febbraio 2026 (modifica il 16 febbraio 2026 | 16:27)

La ventiduesima giornata di Liga Portugal propone un confronto che pesa parecchio soprattutto nella zona bassa della classifica. Rio Ave-Moreirense sfida tra due squadre che hanno necessariamente bisogno dei tre punti: da una parte c’è l’urgenza di muovere la graduatoria, dall’altra la possibilità di consolidare una posizione più tranquilla.

Qui Rio Ave — Il Rio Ave arriva a questo appuntamento con il fiato corto e con risultati recenti che hanno complicato il cammino. La squadra ha visto rallentare bruscamente la propria corsa e ora sente la pressione della zona calda, con il vantaggio sulle inseguitrici che non permette distrazioni. Sono quattro i ko di file nelle ultime altrettante uscite stagionali, rimediato contro Benfica, Nacional, Arouca e Braga.

Qui Moreirense — Il Moreirense si presenta invece con una classifica più serena, ma non per questo con meno motivazioni. Le ultime uscite hanno mostrato qualche crepa e la continuità non è stata impeccabile, soprattutto lontano dal proprio stadio: 1-0 contro il Vitoria e 2-1 in casa contro il Gil Vicente.

Probabili formazioni — Rio Ave (3-4-2-1): Van Der Gow; Brabec, Mancha, Abbey; Vrousai, Nikitscher, Liavas, Richards; Bezerra, Papakanellos; Monteiro. Allenatore: Sotiris Sylaidopoulos

Moreirense (4-2-3-1): Ferreira; Pinto, Batista, Maracas, Kiko; Alonso, Assis; Travassos, Alan, Landerson; Yan Lincon. Allenatore: Vasco Costa

